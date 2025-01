Amazon Aktie – Anleger und Analysten bleiben dem Big Tech-Titel treu

Sowohl bei den Anlegern als auch den Analysten steht die Amazon-Aktie auch weiterhin ganz oben auf der Einkaufsliste. Die Rekordjagd könnte, wenngleich mit einer kurzen Schwäche im Februar, fortgesetzt werden.

Analysten bleiben optimistisch – Fairer Wert aber bald erreicht

Sage und schreibe 50 Analysten beobachten die Amazon-Aktie. Und mit einer Ausnahme ist das Votum eindeutig – Kaufen. Im Durchschnitt trauen die fundamental orientierten Experten dem Big Tech-Titel ein Kursziel von 255,47 USD zu. Ausgehend vom dem gestrigen Schlusskurs ist dieses noch mehr als 7% entfernt. Allerdings stehen in der kommenden Woche Quartalszahlen an und die Analysten sind diesbezüglich optimistisch, dass der Wachstumstrend auch in diesem Jahr anhalten könnte. Fällt die Bilanz entsprechend besser aus als erwartet, könnten die Gewinnschätzungen und somit auch das Kursziel nach oben angepasst werden.