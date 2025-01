STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf SAP (WKN SY523L)

Europas größter Softwarehersteller SAP hat auch im Schlussquartal vom Umstieg seiner Kunden auf Cloudsoftware profitiert. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 11 % auf 9,4 Milliarden Euro, wie das DAX-Schwergewicht gestern mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg noch deutlich stärker als der Erlös um 24 % auf 2,44 Milliarden Euro und übertrifft damit die Erwartungen. Der Nettogewinn kletterte sogar um 35 % auf 1,62 Milliarden Euro an. Für dieses Jahr nimmt sich SAP dank des großen Stellenumbaus aus dem Vorjahr erneut eine erhebliche Gewinnsteigerung vor. Um Währungseffekte bereinigt soll das operative Ergebnis um 26 bis 30 % anziehen. Die guten Aussichten veranlassen die Deutsche Bank ihr Kursziel für SAP von 300 auf 310 Euro anzuheben. Die Papiere der Walldorfer legen um 1,85 % auf 267,05 Euro zu. Ein Call-Optionsschein auf SAP ist heute an der Euwax gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Apple (WKN MG4PDE)

Der Bundesgerichtshof entscheidet, ob Apple einer strengeren Wettbewerbskontrolle durch das Bundeskartellamt unterliegt. Der iPhone-Hersteller stellt sich gegen das Urteil der Wettbewerbshüter von 2023, die ihm eine marktübergreifende Bedeutung attestierten. Diese Entscheidung könnte Apples Geschäftspraktiken zukünftig beeinflussen. Investoren erwarten unterdessen mit Spannung die Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Donnerstag, wobei ein Umsatzwachstum von knapp 4 % auf 124,27 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird. Der Gewinn pro Aktie soll von 2,19 auf 2,35 US-Dollar steigen. Gestern verzeichnete die Aktie des iPhone-Konzerns ein Plus von 3,65 % auf 238,26 US-Dollar. Stuttgarter Anleger setzen auf einen Discount-Call-Optionsschein auf Apple.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MJ8H5D)

Der DAX startete schwungvoll in den heutigen Handel. Gute Zahlen des Chipausrüsters ASML sowie positive Vorgaben aus den USA vertreiben die jüngst aufgekommenen KI-Sorgen wegen DeepSeek. Rückenwind für den DAX kommt dabei auch von dem erfolgreichen Turnaround zu Wochenbeginn. Der deutsche Leitindex hatte nach seinem Kursrutsch bereits im Laufe des Montag die Wende nach oben eingeleitet und gestern die Abwärtskurslücke nunmehr komplett geschlossen. Mit 21.581 Punkten schiebt der DAX sein Allzeithoch weiter nach oben. Knock-out-Anleger handeln dementsprechend rege einen Call auf den deutschen Leitindex.

Euwax Sentiment

Der DAX lässt den DeepSeek-Schock vom Montag hinter sich und zeigt neue Stärke. Mit 21.581 Punkten markiert das Aktienbarometer erneut ein Rekordhoch, damit notiert der DAX 0,7 % höher als am Vortag. Vor der heute Abend anstehenden Fed-Sitzung gehen die Anleger überwiegend in Deckung, der Euwax Sentiment zeigt -26 Punkte an.

