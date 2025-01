DAX 40 nach DeepSeek-Sorgen auf Rekordhoch – Powell im Fokus

Vor der ersten Fed-Notenbanksitzung des Jahres 2025 steigt das Frankfurter Börsenbarometer auf ein Rekordhoch bei rund 21.600 Zählern. Damit können Anleger den jüngsten Tech-Schock vom vergangenen Montag zunächst abhaken. Nach der Amtseinführung des US-Präsidenten in der vergangenen Woche dürften nun die geldpolitischen Entwicklungen wieder verstärkt in den Fokus rücken.

Fed-Leitzinsentscheid am Abend im Fokus

Am Abend um 20:00 Uhr wird der Fed-Leitzinsentscheid erwartet. Börsianer erwarten allerdings, dass die Zinsspanne bei 4,25 bis 4,50 Prozent verweilt. Spannend bleibt, welche Rhetorik der Fed-Chef ab 20:30 Uhr auf der anschließenden FOMC-Pressekonferenz an den Tag legen wird. Sollte die Fed eine insgesamt restriktivere Geldpolitik in Aussicht stellen, dürfte dies im Gegensatz zur eigentlich gewollten Marschroute Donald Trumps stehen, welcher auf sinkende Zinssenkungen plädiert.