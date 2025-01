IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre fördert in Nicaragua 1 Millionste Unze Gold und deklariert eine erste Mineralressource in Talavera, 3 Kilometer von der Limon-Mühle entfernt

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre fördert in Nicaragua 1 Millionste Unze Gold und deklariert eine erste Mineralressource in Talavera, 3 Kilometer von der Limon-Mühle entfernt

Vancouver, B.C. - 29. Januar 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - ein wachsender mittelgroßer Goldproduzent, freut sich, eine erste Mineralressourcenschätzung für die zu 100 % unternehmenseigene Goldlagerstätte Talavera ("Talavera") bekannt zu geben, die in der Vergangenheit 800.000 Unzen Gold produziert hat und drei Kilometer von der Mühle Limon entfernt liegt. Die Mineralressource, die in der Mineralressourcenerklärung des Unternehmens zum Jahresende 2024 enthalten sein wird, umfasst 3.847.000 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit durchschnittlich 5,09 g/t Gold, was 630.000 Unzen Gold ergibt. Die Erweiterung der historischen Mine und die Entdeckung mehrerer paralleler, vertikal abfallender Adern führte zur Abgrenzung dieser neuen Ressource. Talavera stellt aufgrund seiner Nähe zur Verarbeitungsanlage eine weitere Möglichkeit auf dem ertragreichen Grundstück Limon dar. Die jüngsten Bohrungen bei Talavera (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2024) durchschneiden weiterhin eine hochgradige Goldmineralisierung etwa 750 Meter westlich der ehemals produzierenden Untertagemine Talavera, und die Ressource ist nach Westen hin weiterhin offen, was das Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungspotenzial der Lagerstätte erneut bekräftigt. (siehe Zahlen hier)

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich freue mich, berichten zu können, dass Calibre mit der Produktion unserer einmillionsten Unze Gold in Nicaragua einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat, seit wir im 4. Quartal 2019 zu einem Produzenten wurden. Diese Leistung ist besonders erfreulich, da wir gleichzeitig unsere Mineralreserven in Nicaragua von 140.000 Unzen im vierten Quartal 2019 auf mehr als 1,1 Millionen Unzen zum 31. Dezember 2023 erhöht haben.

Darüber hinaus unterstreicht die heutige Bekanntgabe der Mineralressource von 630.000 Unzen bei Talavera die Beständigkeit des Limón-Minenkomplexes, der seit den 1940er Jahren kontinuierlich in Betrieb ist und bisher über 5 Millionen Unzen produziert hat.

Talavera bietet ein starkes Expansionspotenzial mit Möglichkeiten zur Nutzung der bestehenden Untertage-Infrastruktur, die sich neben der Ressource der früheren produzierenden Mine befindet. Im Jahr 2025 werden wir uns bei Talavera auf Erweiterungs- und Abgrenzungsbohrungen konzentrieren und gleichzeitig die Umweltgenehmigungen vorantreiben.

Angesichts der steil abfallenden Struktur von Talavera und des Vorhandenseins mehrerer paralleler goldhaltiger Zonen eignet sich die Lagerstätte gut für einen kostengünstigen Langlochabbau. Talavera ist in der Lage, einen Beitrag zu unserer zukünftigen Goldproduktion zu leisten und entspricht damit unserer Strategie des selbstfinanzierten Wachstums durch Entdeckung und operative Exzellenz.

Mit Blick auf die Zukunft bin ich zuversichtlich, dass wir das Ressourcenwachstum weiter vorantreiben und einen starken Ersatz der Reserven in Nicaragua beibehalten werden, was unsere Position als nachhaltig wachsender Goldproduzent weiter festigen wird."

Über die Talavera-Erweiterung

Talavera liegt westlich des Haupttrends und der Mühle Limon und ist ein ehemaliges Untertagebaugebiet, in dem in den 1990er Jahren etwa 800.000 Unzen hochgradiges Gold produziert wurden. Die Lagerstätte Talavera ist ein epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung, das aus hochgradigen Aderausläufern entlang des Streichens der produktiven Goldlagerstätten Veta Nueva und Atravesada besteht. Die jüngsten Bohrergebnisse bei Talavera beinhalten 12,57 g/t Gold auf 7,1 Metern, einschließlich 26,65 g/t Gold auf 2,2 Metern und 4,29 g/t Gold auf 35,2 Metern (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2024)

Link - Figuren

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Calibre unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC"), das die besten Praktiken der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehören eine überprüfbare Überwachungskette für Proben, die regelmäßige Einführung von zertifizierten Referenzstandards und Leerproben sowie doppelte Kontrolluntersuchungen. Der Bohrkern wird halbiert und in versiegelten Beuteln an Bureau Veritas in Managua, Nicaragua, versandt, einem unabhängigen Anbieter von Analysediensten mit weltweiten Zertifizierungen für Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 9001:2008, Umweltmanagement: ISO14001 und Sicherheitsmanagement OH SAS 18001 und AS4801. Vor der Analyse werden die Proben in der Einrichtung von Veritas in Managua aufbereitet und dann zur Analyseeinrichtung in Vancouver, Kanada, transportiert. Goldanalysen werden routinemäßig mittels Brandprobe/AA-Finish-Verfahren durchgeführt. Um eine höhere Präzision bei hochgradigem Material zu erzielen, werden Proben mit einem Gehalt von 10 g/t Au oder mehr mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Analysen auf Silber und andere Elemente von Interesse werden mittels induktiv gekoppeltem Plasma (ICP) durchgeführt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX:CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Corporate Development & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir für die Zukunft erwarten, einschließlich des Potenzials für ein zukünftiges Wachstum der Mineralressourcen und weiterer Explorationserfolge, Potenzials für die Aufrechterhaltung einer starken Erneuerung der Mineralreserven und des Erhalts von Umweltgenehmigungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "Projekt", "Ziel", "potenziell", "Zeitplan", "Prognose", "Budget", "Schätzung", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "Zielsetzung", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

