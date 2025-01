T-Mobile setzt auf weiteren starken Kundenzustrom

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Ein weiterer starker Kundenzuwachs zum Jahresabschluss 2024 macht T-Mobile optimistisch.

Die US-Tochter der Deutschen Telekom stellte am Mittwoch für 2025 einen Zuwachs der Vertragskunden von 5,5 bis sechs Millionen in Aussicht, mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet.

Im abgelaufenen Quartal lockte T-Mobile unter anderem dank seiner Kombi-Angebote "Go5G Next" und "Go5G Plus" 903.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden an, etwa so viele wie die Konkurrenten AT&T und Verizon zusammengerechnet. Dies schlug sich in einem überraschend hohen Konzernumsatz von 21,87 Milliarden Dollar nieder. Ähnlich wie bei der Konkurrenz können T-Mobile-Nutzer bei ihren Mobilfunk-Verträgen Streamingdienste wie Netflix oder Apple TV+ hinzubuchen.

Die Zahlen von T-Mobile kamen bei Anlegern gut an. Die Aktien stiegen im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um knapp vier Prozent.

