Aktien Europa Schluss: Klare Gewinne nach EZB-Zinsentscheid

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) baute der EuroStoxx 50 seine Gewinne noch aus. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,99 Prozent fester mit 5.282,21 Punkten. Für den Züricher SMI ging es um 0,59 Prozent auf 12.604,54 Zähler hoch. Der britische FTSE 100 gewann 1,04 Prozent auf 8.646,88 Punkte.

Die EZB hatte am frühen Nachmittag ihren Leitzins - wie schon erwartet - zum fünften Mal seit vergangenen Sommer verringert. Experten gehen für die kommenden Monate von weiteren Senkungen aus. Denn Handelskonflikte mit den USA unter der neuen Regierung von Präsident Donald Trump könnten die schwache Wirtschaft im Euroraum, die im vierten Quartal 2024 stagnierte, zusätzlich unter Druck setzen. Risikobehaftete Anlagen wie Aktien profitieren tendenziell von sinkenden Zinsen. Auch dass die anfangs freundlichen US-Märkte abrutschten, konnte den Notierungen in Europa am Donnerstag wenig anhaben./gl/he