ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Meta auf 810 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 715 auf 810 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Social-Media-Plattformen habe mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent beeindruckt, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Bei Meta zeige sich, dass sich die immensen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:20 / ET

