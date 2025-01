EQS-News: IMMOFINANZ wird CPI Europe

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Wien, 30. Jänner 2025

IMMOFINANZ wird CPI Europe

Die heutige außerordentliche Hauptversammlung hat auf Grundlage des geänderten Beschlussvorschlags der Hauptgesellschafterin CPI Property Group die Umbenennung der IMMOFINANZ AG in CPI Europe AG beschlossen. Mit der Umbenennung wird die Zugehörigkeit des Unternehmens zur CPI Property Group auch im Außenauftritt klar ersichtlich. Damit wird die Markenidentität und die strategische Positionierung als eine der führenden Immobiliengruppen Europas gefördert.

Die Eintragung des neuen Firmenwortlauts in das Firmenbuch wird voraussichtlich im März 2025 erfolgen.

Im Anschluss an den erfolgreichen Squeeze-Out der S IMMO AG wurden auf der außerordentlichen Hauptversammlung zudem die bisherigen S IMMO AG-Aufsichtsratsmitglieder Vladislav Jirka und Matjey Csenky neu in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt. Der Aufsichtsrat besteht nunmehr aus sechs von der Hauptversammlung gewählten sowie zwei vom Betriebsrat entsandten Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen: Miroslava Greštiaková (Vorsitzende), Martin Matula (Stellvertreter), Iveta Krašovicová, Matúš Sura, Vladislav Jirka und Matjey Csenky sowie Philipp Amadeus Obermair und Anton Weichselbaum.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZGroup ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios. Die IMMOFINANZGroup besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR8,0Mrd., das sich auf rund 470 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com

