Ergebnis des 4. Quartals 2024

REKORDJAHR 2024 ENDET MIT STARKEM AUFTRAGSWACHSTUM UND POSITIVEM AUSBLICK AUF 2025

Q4 2024

Auftragseingang +6% auf 8,1 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +7%

Umsatz +4% auf 8,6 Milliarden US‑Dollar, auf vergleichbarer Basis +5%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 169 Millionen US-Dollar, Marge bei 13,6%

Operatives EBITA 1 von 1 434 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 16,7%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,54 US-Dollar, +7% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 537 Millionen US-Dollar, -19%

GJ 2024

Auftragseingang 0% auf 33,7 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +1%

Umsatz +2% auf 32,9 Milliarden US Dollar, auf vergleichbarer Basis +3%

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 5 071 Millionen US-Dollar, Marge bei 15,4%

Operatives EBITA 1 von 5 968 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 18,1%

Unverwässerter Gewinn je Aktie 2,13 US Dollar, +6% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 4 675 Millionen US Dollar, +9%

Rendite auf das eingesetzte Kapital 22,9%

Dividende von CHF 0,90 je Aktie vorgeschlagen

DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q4 2024 Q4 2023 USD Vergleich- bare Basis1 GJ 2024 GJ 2023 USD Vergleich- bare Basis1 Auftragseingang 8 088 7 649 6% 7% 33 690 33 818 0% 1% Umsatz 8 590 8 245 4% 5% 32 850 32 235 2% 3% Bruttogewinn 3 049 2 848 7% 12 274 11 214 9% in % des Umsatzes 35,5% 34,5% +1 pkt 37,4% 34,8% +2,6 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 169 1 116 5% 5 071 4 871 4% Operatives EBITA1 1 434 1 333 8% 9% 3 5 968 5 427 10% 11% 3 In % des operativen Umsatzes1 16,7% 16,3% +0,4 pkt 18,1% 16,9% +1,2 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, vor Steuern 1 000 946 6% 3 955 3 848 3% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 987 921 7% 3 935 3 745 5% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,54 0,50 7%2 2,13 2,02 6%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 537 1 897 -19% 4 675 4 290 9% Free Cashflow1 1 295 1 713 -24% 3 937 3 667 7% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt „Supplemental Reconciliations and Definitions“ in der beigefügten „Q4 2024 Financial Information“. 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«Ich bin stolz auf unsere Teams, die Rekordmarken beim Umsatz, dem operativen EBITA und der EBITA-Marge erreicht haben. Ich gehe davon aus, dass auch 2025 ein Jahr des Fortschritts wird, in dem wir den ‚ABB Way’ und unsere starken Marktpositionen weiter ausbauen.»

Morten Wierod, CEO

Zusammenfassung des CEO

Im vierten Quartal 2024 entwickelten sich praktisch alle Positionen unserer Erfolgsrechnung gegenüber der Vorjahresperiode positiv, und mit einem jährlichen Free Cashflow von 3,9 Milliarden US-Dollar haben wir unser Ziel erreicht, den Vorjahreswert zu übertreffen. Das wirtschaftliche Umfeld war ähnlich wie im Vorquartal. Auch war das übliche historische Muster eines vierten Quartals mit negativem Book-to-Bill-Verhältnis und niedrigeren Auftragseingängen und Margen sichtbar, wie wir bereits früher angedeutet hatten.

Das Marktumfeld blieb insgesamt günstig, und ich freue mich, dass wir das Jahr mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 7 Prozent im vierten Quartal abgeschlossen haben. Den stärksten Zuwachs erzielte der Geschäftsbereich Elektrifizierung bei besonders reger Nachfrage in den Segmenten Rechenzentren und Versorgungsunternehmen und einer insgesamt positiven Entwicklung im Gebäudesegment. Im Bereich Fertigungsautomation waren die Kundenaktivitäten gegenüber dem Vorquartal unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte der Auftragseingang im Geschäftsbereich Robotik & Fertigungsautomation zu, allerdings ausgehend von einer sehr niedrigen Vergleichsbasis. Nach einer Phase ungewöhnlich turbulenter Märkte kontaktierte der Geschäftsbereich seine Kunden, um den Auftragsbestand zu bestätigen. Dies führte zu Ausbuchungen, die im Berichtsquartal auf das Auftragswachstum drückten. Wir gehen immer noch davon aus, dass Maschinenbauer ihre Bestandsanpassungen gegen Ende des ersten Quartals oder spätestens im zweiten Quartal 2025 abschliessen werden. Der Geschäftsbereich Prozessautomation lieferte ein weiteres Quartal mit positivem Book-to-Bill-Verhältnis. Trotz umfangreicher Grossaufträge im Vergleichsquartal gab der Auftragseingang gegenüber der Vorjahresperiode nur geringfügig nach. Im Geschäftsbereich Antriebstechnik entwickelten sich die kurzzyklischen Aufträge positiv, was jedoch durch rückläufige Projektaufträge mehr als aufgehoben wurde.

Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass einige Divisionen Übernahmen angekündigt haben. Diese werden nach erfolgreichem Abschluss einen Jahresumsatz von insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar in Verbindung mit kohlenstoffarmen Lösungen beisteuern. Zusätzlich investierten einige Divisionen in Technologie-Start-ups, die sich unter anderem mit industrieller Simulationssoftware und Echtzeit-Analysen von elektrischer Infrastruktur befassen. Ich betrachte diese Risikokapitalinvestitionen als Erweiterung unserer eigenen F&E-Tätigkeiten.

Die Mehrheit unserer F&E-Mitarbeitenden konzentriert sich auf digitale Lösungen, KI und Software. Ein Beispiel für diese F&E-Investitionen, die hohen Kundennutzen generieren, ist die Einführung von ABB Ability™ Genix Copilot. Diese generative KI-Lösung kontextualisiert enorme Mengen von Echtzeit-Produktionsdaten und stellt umsetzbare Erkenntnisse bereit. Damit hilft sie Kunden aus dem Energie- und Versorgungssektor und anderen Branchen bei der Verbesserung ihrer Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit.

Dass die Innovationstätigkeit von ABB Früchte trägt, zeigen auch die Aufträge für unsere einzigartige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Mittelspannung, HiPerGuard, für den Einsatz in Rechenzentren. Wir sind davon überzeugt, dass wir Kunden mit HiPerGuard helfen können, die nächste Generation von Rechenzentren weniger komplex, weniger investitionsintensiv und energieeffizienter zu gestalten. Dies erleichtert eine nahtlosere USV-Kompatibilität mit den steigenden Leistungsanforderungen an Serverracks, die sich aufgrund von KI-Anwendungen verändern.

2024 war ein Rekordjahr in Sachen Umsatz, Bruttogewinnmarge, operativem EBITA und EBITA-Marge. Mit einer operativen EBITA-Marge von 18,1 Prozent sind wir dem oberen Ende unseres Zielkorridors einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Gewinn je Aktie stieg um 6 Prozent. Der Free Cashflow belief sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar, was zu einer Free Cashflow-Marge1 von 12 Prozent führte. Trotz der vielen Grossaufträge im Vergleichsquartal konnten wir den vergleichbaren Auftragseingang leicht verbessern. Dieses Ergebnis zeugt von einer insgesamt starken Leistung des ABB-Teams und ist meines Erachtens ein guter Indikator für unsere starke Marktpräsenz, unsere Fähigkeit zur Generierung von Kundennutzen und unseren fortlaufenden Massnahmen zur Verbesserung unserer internen Effizienz.

Im Jahr 2025 werden wir unsere Strategie fortsetzen, das Betriebsmodell «ABB Way» noch tiefer in den Divisionen zu verankern und dadurch langfristig mehr Verantwortlichkeit, Transparenz und Schnelligkeit schaffen. Unsere starke Bilanz unterstützt Akquisitionen, und es ist gut zu sehen, dass wir in diesem Bereich Fahrt aufnehmen. Ausgehend von den bereits angekündigten, aber noch nicht abgeschlossenen Transaktionen sollten wir uns unserem langfristigen Zielkorridor für akquisitionsbedingtes Wachstum annähern. Darüber hinaus wollen wir im Einklang mit unseren Grundsätzen der Kapitalallokation weitere Aktienrückkäufe tätigen. Uns ist bewusst, dass einige Marktunsicherheiten bestehen und dass sich Wechselkursänderungen, insbesondere aufgrund der Aufwertung des US-Dollars, derzeit nachteilig auf die ausgewiesenen Zahlen auswirken. Dennoch erwarten wir ein weiteres Jahr mit verbesserter Profitabilität, anhaltend hohem Cashflow und positivem Book-to-Bill-Verhältnis.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, eine ordentliche Dividende von 0,90 Schweizer Franken je Aktie vorzuschlagen, eine Erhöhung gegenüber 0,87 Schweizer Franken im Vorjahr. Ausserdem wollen wir ein neues, grösseres Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar auflegen, das bis zum 28. Januar 2026 laufen soll.

Morten Wierod

CEO

Ausblick

Für das erste Quartal 2025 erwarten wir ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im mittleren einstelligen Bereich und eine weitgehend stabile operative EBITA-Marge gegenüber der Vorjahresperiode.

Im Gesamtjahr 2025 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis, ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine Erhöhung der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorjahr.

