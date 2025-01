GNW-News: Harvia feiert 75 Jahre Heilung durch Wärme

^Harvia feiert stolz sein 75-jähriges Bestehen im Jahr 2025 und blickt dabei auf

Jahrzehnte des Engagements zurück, die heilende Wärme der Sauna mit der Welt zu teilen. Was 1950 begann, als Tapani Harvia eine kleine finnische Werkstatt zur Herstellung von holzbefeuerten Saunaöfen gründete, hat sich zu einem globalen Marktführer für Saunalösungen entwickelt, der in fast 100 Ländern Entspannung und natürliches Wohlbefinden bietet. Dieses besondere Jubiläumsjahr wird mit einer Reihe von Feierlichkeiten und Produktneuheiten begangen, beginnend mit dem Harvia Cilindro Holzofen - dem ersten Highlight vieler bevorstehender Jubiläumsaktivitäten. ?Im Laufe der Jahrzehnte haben wir uns von einem finnischen Ofenhersteller zu einem globalen Anbieter vollständiger Saunalösungen entwickelt", sagt Matias Järnefelt, CEO der Harvia Group. ?Innovation und langjährige, starke Partnerschaften standen stets im Mittelpunkt unseres Weges. Dieser Erfolg wäre ohne das Engagement unserer Mitarbeiter:innen, das Vertrauen unserer Partner:innen und die Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen nicht möglich gewesen. An Sie alle richten wir unseren herzlichen Dank. Gemeinsam freuen wir uns darauf, den globalen Saunamarkt weiterhin mitzugestalten, damit jede:r einen Grund hat, die Sauna zu erleben." Von einem finnischen Ofenhersteller zu einem globalen Anbieter von Saunaerlebnissen Aus seinen finnischen Ursprüngen heraus hat Harvia eine globale Perspektive entwickelt und sein Know-how erweitert, um die reiche Vielfalt der Saunakulturen und -arten weltweit widerzuspiegeln. Das Wachstum von Harvia wurde durch organische Entwicklungen und strategische Akquisitionen vorangetrieben, die die Fähigkeiten des Unternehmens gestärkt und das Angebot erweitert haben, um die Bedürfnisse eines globalen Marktes zu erfüllen. Heute umfasst das Portfolio von Harvia traditionelle Saunen, Infrarot- und Dampfsaunen sowie Whirlpools und Kaltwasserbecken und bietet umfassende Lösungen für eine Vielzahl von Saunaerlebnissen. Mit einem Schwerpunkt auf hervorragender Nutzererfahrung und Innovation investiert Harvia in Bereiche wie Digitalisierung und Energieeffizienz und bringt spannende Fortschritte in allen Saunatypen auf den Markt. Ein Highlight dieses Jubiläumsjahres ist die Erweiterung der beliebten Harvia Cilindro-Serie um einen holzbefeuerten Ofen. Der in Finnland entwickelte und gefertigte Ofen zeichnet sich durch eine großzügige Steinkapazität für eine optimale Dampfentwicklung, einen einzigartigen Lüftungskanal für schnelles Aufheizen und eine robuste Edelstahlhülle für einen leisen Betrieb aus. Die Glastür sorgt für ein warmes Licht im Saunaraum und schafft eine gemütliche und einladende Atmosphäre. Gemeinsam feiern Das 75-jährige Jubiläum von Harvia ist eine Feier der Menschen und Wegbegleiter:innen, die den Erfolg des Unternehmens geprägt haben. Im Laufe des Jahres wird Harvia Veranstaltungen und Aktivitäten ausrichten, darunter Webinare, Podcasts und Tage der offenen Tür, um sein Wissen zu teilen und seiner globalen Gemeinschaft Dankbarkeit zu zeigen. Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser Reise zu werden - sei es durch die Entdeckung unserer neuen Produktneuheiten, die Teilnahme an Veranstaltungen oder das Eintauchen in die Geschichte von Harvia. Seien Sie gespannt auf weitere Updates zu den Jubiläumsaktivitäten, Produktneuheiten und Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Healing with heat. Erfahren Sie mehr: ? Entdecken Sie den Harvia Cilindro Holzofen [hier] (https://www.harvia.com/de/holzbeheizter-saulenofen-harvia-cilindro/). ? Verfolgen Sie die Veranstaltungen und Aktivitäten zum 75-jährigen Jubiläum von Harvia [hier] (https://www.harvia.com/en/harvia-75-years/). ? Erkunden Sie die Geschichte von Harvia [hier] (https://harviagroup.com/about- us/). Weitere Informationen: Päivi Juolahti, CMO Tel.: +358 40 703 3480 paivi.juolahti@harvia.com Harvia in Kürze Harvia ist eines der führenden Unternehmen im globalen Sauna- und Spa-Markt in Bezug auf Umsatz, Rentabilität und globale Reichweite. Die Marken und das Produktportfolio von Harvia sind auf dem Markt bekannt, und das umfassende Produktportfolio des Unternehmens zielt darauf ab, die Bedürfnisse des internationalen Sauna- und Spa-Marktes sowohl für private als auch professionelle Kund:innen zu erfüllen. Die Harvia Group beschäftigt rund 675 Fachkräfte in Finnland, Deutschland, den USA, Rumänien, China und Hongkong, Österreich, Italien, Estland und Schweden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Muurame, Finnland, neben der größten Produktionsstätte für Saunen und Saunakomponenten. Mehr erfahren: https://harviagroup.com °