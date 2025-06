Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 17.06.2025 / 10:28 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Comprehensive update Recommendation: Kaufen from: 17.06.2025 Target price: EUR6 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00. Zusammenfassung: Verve hat ihren Fokus auf digitale Werbung im Jahr 2021 beschleunigt und eine beeindruckende Softwareplattform aufgebaut, um von den Wachstumstrends im Bereich programmatischer und KI-gesteuerter Lösungen zu profitieren. Das Unternehmen unterscheidet sich nun von seinen Konkurrenten mit einer Reihe von Anwendungen, die den neuen Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre gerecht werden und dem Unternehmen helfen, Marktanteile in einem Wachstumssektor zu gewinnen. Laut Dreimonatsbericht ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seinen Umsatz in diesem Jahr um rund 22% zu steigern (FBe), und die Geschäftsleitung von Verve strebt für 2028 / 2029 ein Umsatzvolumen von EUR1 Mrd. an. Wir sind daher der Ansicht, dass sich Verve mitten in einer Wachstumsphase befindet, die von den Märkten noch unterschätzt wird, und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR6 (Aufwärtspotenzial: 130%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.00 price target. Abstract: Verve accelerated its digital advertising journey in 2021 and has built a formidable software platform to capitalise on adland growth trends in programmatic and AI-driven solutions. The company now differentiates itself from its rivals with a suite of applications that dovetail with emerging privacy-first requirements helping the it win market share in a growth sector. Q1 reporting has the company on track to expand sales some 22% this year (FBe), and Verve brass are aiming for a EUR1bn topline around 2028 / 2029. We thus think Verve is in the midst of a growth phase that is still underappreciated by the markets. We are Buy-rated on Verve with a EUR6 TP (upside: 130%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32864.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2156434 17.06.2025 CET/CEST °