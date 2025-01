Umfrage: Mehrheit der Deutschen wünscht sich Online-Stimmabgabe bei Wahlen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge die Möglichkeit, ihre Stimme bei Wahlen online abgeben zu können.

61 Prozent der Wahlberechtigten sprechen sich für Online-Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene aus, wie der Digitalverband Bitkom am Donnerstag in Berlin unter Verweis auf eine repräsentative Umfrage im Januar mitteilte. In Estland ist dies bereits seit 2005 möglich. Bei jüngeren Wahlberechtigten in Deutschland ist die Zustimmung besonders hoch. Mit zunehmendem Alter nimmt die Akzeptanz dann ab.

70 Prozent der Befragten gaben laut Bitkom an, bei der Bundestagswahl am 23. Februar ihre Stimme abgeben zu wollen. Von den potenziellen Nichtwählern würden 45 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, wenn dies per Smartphone, Tablet oder PC möglich wäre. "Online-Wahlen würden die Wahlbeteiligung erhöhen, Hürden senken und Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder im Ausland lebende Deutsche besser und niedrigschwelliger an der demokratischen Willensbildung beteiligen", sagte Bitkom-Experte Fabian Zacharias. "Online-Wahlen können durch starke Verschlüsselung, Mehrfach-Authentifizierung und transparente Prüfmechanismen ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen können Online-Wahlen genauso sicher - oder sogar sicherer - als traditionelle Wahlverfahren sein."

