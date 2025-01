AKTIE IM FOKUS: DWS setzen Rekordlauf fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordrally der DWS-Papiere lässt am Freitag keine Ermüdungserscheinungen erkennen. Mit einem Plus von zuletzt nochmals 2 Prozent auf 47,30 haben sie in nur zwei Handelstagen schon mehr als 10 Prozent gewonnen. Starke Zuwächse beim verwalteten Vermögen und ambitionierte Ziele hatten die Titel der Fondsgesellschaft schon am Vortag auf Höchststände getrieben.

Einige Analysten sehen weiteres Potenzial, andere halten die Papiere mittlerweile für angemessen bewertet. Die Expertin Angeliki Bairaktari von JPMorgan etwa erhöhte das Kursziel von 47,80 auf 54,00 Euro und votiert entsprechend mit "Overweight".

Anders Nicholas Herman von der Citigroup, der zwar das Kursziel von 44,70 auf 49,50 Euro ebenfalls anhob, die Anlagestory inzwischen aber als fair bewertet betrachtet und die Papiere deshalb von "Buy" auf "Neutral" abstufte. Er nehme nun sozusagen die Gewinne mit, auch wenn Zahlen und Ausblick überzeugt hätten, schrieb er./ajx/jha/