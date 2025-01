Ein Meilenstein in der Krebsforschung?

EQS-Media / 31.01.2025 / 13:55 CET/CEST



Lizenzierte Technologie von Onco-Innovations erweist sich als vielversprechend bei der Verbesserung der Wirksamkeit von Chemotherapien

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, freut sich, Informationen über seine lizenzierte Technologie einer neuen Klasse von PNKP (Polynukleotidkinase-3'-Phosphatase)-Hemmern (die Technologie) bereitzustellen. Die Technologie stellte in einer Studie Front. Oncol., 22 December 2021 Sec. Cancer Molecular Targets and Therapeutics Volume 11 - 2021 | https://doi.org/10.3389/fonc.2021.772920 ihre Fähigkeit unter Beweis, die Wirksamkeit von krebszerstörenden Inhibitoren, den so genannten Topoisomerase-I-Giften, bei bestimmten Krebsbehandlungen zu erhöhen.

Diese bahnbrechende Technologie erhöht die Empfindlichkeit der Krebszellen gegenüber Topoisomerase-I-Giften und hat das Potenzial, durch weitere Forschung und Entwicklung eines Tages die Behandlungsergebnisse bei bestimmten Krebsarten zu verbessern, indem sie die Wirksamkeit der Chemotherapie verbessert und gleichzeitig die Fähigkeit der Krebszellen, ihre eigene DNA zu reparieren, direkt hemmt. Diese Innovation hat das Potenzial, ein vielversprechender und wichtiger Bestandteil des expandierenden globalen Krebstherapiemarktes zu werden. https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/cancer-therapy-market-5335

Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens, kommentierte:

“Unsere Technologie zielt auf eine entscheidende Herausforderung ab, nämlich die Überwindung der Arzneimittelresistenz bei der Krebsbehandlung und die Unterbindung der Selbstreparatur von Krebszellen. Mit dem Ziel, die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber bestehenden Therapien zu erhöhen, glauben wir, dass wir die Ergebnisse für Patienten weiter verbessern können. Das ist es, was uns antreibt, die Krebsbehandlung zu verändern und Onco-Innovations als Schlüsselakteur in einem schnell wachsenden Multi-Milliarden-Dollar-Markt zu positionieren”.

Topoisomerase-I-Gifte wirken, indem sie den DNA-Replikationsprozess in den Zellen unterbrechen, einen entscheidenden Schritt in der Zellteilung. Normalerweise spaltet das Enzym Topoisomerase die überdrehten DNA-Abschnitte, entspannt die DNA-Stränge und fügt dann die gespaltenen Enden wieder zusammen, sodass die Transkription fortgesetzt werden kann.

All tangled up: how cells direct, manage and exploit topoisomerase function in Nat Rev Mol Cell Biol. 2011 Nov 23;12(12):827-41. doi: 10.1038/nrm3228. Siehe Abschnitt Type IA: single-stranded strand-passage enzymes.

Wenn Topoisomerase-I-Gifte eingeführt werden, verhindern sie, dass das Enzym die abgeschnittenen Enden wieder zusammenfügt, was zu Brüchen in der DNA führt, die zum Absterben von Krebszellen führen können.

Managing DNAs topology to keep genes active. Center for Cancer Research, National Cancer Institute. 2017. Verfügbar unter: https://ccr.cancer.gov/news/milestones-2017/article/managing-dnas-topology-keep-genes-active.

Die Herausforderung bei Topoisomerase-I-Giften besteht jedoch darin, dass Krebszellen manchmal ihre DNA-Reparaturmechanismen aktivieren können, um die durch diese Arzneimittel verursachten Brüche zu reparieren, was die Gesamtwirksamkeit der Behandlung verringern kann.

Topoisomerase I inhibition in colorectal cancer: biomarkers and therapeutic targets. British journal of cancer vol. 106,1 (2012): 18-24. doi:10.1038/bjc.2011.498

Diese Fähigkeit, den Schaden zu reparieren, ermöglicht es einigen Krebszellen, trotz der Therapie zu überleben und sich weiter zu vermehren, was zu einer möglichen Behandlungsresistenz führt. Survival of the fittest: cancer stem cells in therapeutic resistance and angiogenesis.

Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology vol. 26,17 (2008): 2839-45.

Menschliche Polynukleotidkinase-Phosphatase (PNKP) wurde als entscheidendes Enzym im DNA-Reparaturprozess erkannt, insbesondere nach Schäden, die durch ionisierende Strahlung (IR) oder Topoisomerase-I-Gifte bei verschiedenen Krebsarten, einschließlich Darmkrebs, verursacht werden. Die Technologie von Onco-Innovations, die auf PNKP abzielt, um Krebszellen empfindlicher für diese Medikamente zu machen, hat sich als vielversprechend erwiesen, die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu verbessern, ein therapeutisches Potenzial, das von verschiedenen Forschungsgruppen bestätigt wurde.

Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage in Frontiers in Oncology. Volume 11, 2021 Dec 22 11:772920

Dieser innovative Ansatz verspricht, eines Tages die Ergebnisse der Krebstherapie für Patienten zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Behandlungen, die oft nur begrenzt auf resistente Krebszellpopulationen abzielen, wurde in einer Studie Front. Oncol., 22 December 2021 Sec. Cancer Molecular Targets and Therapeutics Volume 11 - 2021 |https://doi.org/10.3389/fonc.2021.772920 gezeigt, dass die Technologie die Fähigkeit der Krebszellen, ihre eigene DNA zu reparieren, direkt hemmt - ein entscheidender Faktor für ihr Überleben.

Herkömmliche Behandlungen scheitern häufig aus mehreren Gründen. Die Strahlentherapie hat beispielsweise mit einer schlechten Zieldefinition zu kämpfen und kann bei Tumoren, die nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden (Hypoxie), weniger wirksam sein. Bei der Chemotherapie gibt es dagegen oft Probleme mit der Wirkstoffabgabe oder mit der Unfähigkeit des Körpers, die Behandlung richtig zu verstoffwechseln. In beiden Fällen sind Krebszellen bekanntermaßen sehr geschickt darin, sich ihrer Zerstörung zu entziehen, sei es durch Resistenzentwicklung, durch Herunterregulieren von Signalwegen, die den Zelltod fördern, oder durch die hohe Empfindlichkeit von normalem Gewebe gegenüber diesen Therapien. Die Fähigkeit der Krebszellen, die durch diese Behandlungen verursachten DNA-Schäden zu reparieren, ist einer der Schlüsselfaktoren, die es ihnen ermöglichen, zu überleben und sich trotz laufender Therapie weiter zu vermehren.

Cancer chemotherapy and beyond: Current status, drug candidates, associated risks and progress in targeted therapeutic in Genes & Diseases, Volume 10, Issue 4, July 2023: pp. 1367-1401

Die neuartige Technologie von Onco ist vielversprechend für die Behandlung von Tumoren, die zuvor Resistenzen gegen konventionelle Therapien gezeigt haben, und bietet potenziell eine effektivere Lösung für Patienten, die die bestehenden Optionen ausgeschöpft haben. Darüber hinaus könnte die Technologie durch den gezielten Eingriff in die Reparatursysteme von Krebszellen die schädlichen Auswirkungen auf normales Gewebe minimieren und so die Ergebnisse für die Patienten weiter verbessern. Wir weisen darauf hin, dass die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Technologie die Durchführung von Phase-I-Studien gemäß der U.S. Federal Drug Administration (US-Aufsichtsbehörde für Lebens- und Arzneimittel) umfassen, wobei geplant ist, mit den Studien noch in diesem Jahr zu beginnen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte, bahnbrechende Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

Kürzlich hat das Unternehmen eine strategische Absichtserklärung (Letter of Intent) mit Inka Health Corp. unterzeichnet, die bereits einen Meilenstein in der Krebsforschung markiert hat. Durch die geplante Übernahme möchte das Unternehmen die innovative SynoGraph-KI-Plattform integrieren, die die Präzisionsonkologie und die Medikamentenentwicklung signifikant beschleunigen kann. Die Vereinbarung sieht den Erwerb des gesamten Aktienkapitals von Inka Health für 3 Millionen Dollar in Stammaktien vor. Die Aktien unterliegen zeitversetzten Veräußerungsbeschränkungen, um einen geordneten Übergangs- und Integrationsprozess zu gewährleisten.

Kooperation mit AstraZeneca

Inka Health hat bereits bedeutende Kooperationen mit Branchengrößen wie AstraZeneca Canada und Quantify Research vorweisen können. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche KI-gesteuerte Analysen und multimodale Echtweltdaten, um die klinische Forschung zu transformieren. Die geplante Akquisition ermöglicht Onco-Innovations einen substanziellen Wettbewerbsvorteil in der Präzisionsonkologie, indem innovative KI-Tools zur Beschleunigung lebensrettender Behandlungen integriert werden.

Ein Pionier mit klarer Strategie

Die jährlichen Gesamtkosten für Krebs – inklusive medizinischer Behandlungen, Diagnose, Medikamente und indirekter Kosten wie Produktivitätsverluste – summieren sich weltweit auf unglaubliche 1,16 Billionen US-Dollar. Diese gewaltige Zahl unterstreicht das immense Wachstumspotenzial des Krebsmarktes. Für vorausschauende Investoren ist klar:

Hier warten enorme Chancen auf lukrative Gewinne.

Onco-Innovations Ltd. setzt auf einen ganzheitlichen Geschäftsansatz, der mehrere synergistische Einheiten integriert, um sich als führender Anbieter auf dem aufstrebenden Markt der Onkologie zu etablieren. Mit einer weltweiten Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore und einem Team aus hochrangigen Wissenschaftlern steht das Unternehmen für modernste Innovation in der Krebsforschung.

Enormes Marktpotenzial für onkologische Therapien

Die Zukunftsaussichten für den Krebsmarkt sind überwältigend:

Der globale Markt für onkologische Behandlungen soll allein in den USA bis 2032 auf 479 Milliarden USD wachsen.

Für Darmkrebstherapeutika wird ein Marktvolumen von 18 Milliarden USD prognostiziert.

Angesichts dieser Zahlen und der innovativen Technologien von Onco Innovations ergibt sich für Anleger eine einzigartige Gelegenheit, von den Fortschritten in der Krebsforschung zu profitieren.

Ist das der nahezu perfekte Zeitpunkt für risikobewusste Anleger, um in die Zukunft der Krebsforschung zu investieren?



Sobald der Markt und das revolutionäre Potenzial dieser Krebsbehandlung erkennt, könnten die ersten Kursvervielfachungen bereits Geschichte sein. Wer aber frühzeitig in Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) investiert, sichert sich die besten Chancen auf überproportionale Gewinne.

