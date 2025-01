EQS-News: AT&S schließt den Verkauf des Werkes in Ansan, Korea, ab

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Verkauf

AT&S schließt den Verkauf des Werkes in Ansan, Korea, ab



31.01.2025

AT&S schließt den Verkauf des Werkes in Ansan, Korea, ab

Leoben – AT&S und SO.MA.CI.S. S.p.A. haben heute den Verkauf sämtlicher Anteile der AT&S an AT&S Korea CO., LTD. (und damit des Werkes in Ansan, Korea) an SO.MA.CI.S. erfolgreich abgeschlossen.

„Wir freuen uns, dass wir mit SO.MA.CI.S. einen neuen Eigentümer gefunden haben der das weitere Potenzial des Werkes sieht und es heben wird,“ erklärt der Sprecher des Vorstands, Peter Schneider. „Wir konnten mit dem Verkauf unser strategisches Profil weiter schärfen, und durch den Mittelzufluss aus dem Verkauf stärken wir unsere finanzielle Position,“ betont CFO Petra Preining.

Der Kaufpreis (Equity Value) beläuft sich auf 405 Mio. € sowie rund 17 Mio. € Zinsertrag (Equity Ticker). Das Management erwartet durch die Transaktion nach Abzug von Steuern einen Mittelzufluss in Höhe von 386 Mio. €, wovon 79 Mio. €, in Form von Dividendenzahlungen und einer Anzahlung, zum 31. Dezember 2024 bereits geflossen sind. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA wird sich damit auf unter 3 reduzieren.

Weitere Details wird das Unternehmen im Rahmen seiner Neunmonatszahlen 2024/25 am 4. Februar 2025 veröffentlichen.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud) und China (Shanghai, Chongqing). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

31.01.2025 CET/CEST





AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net

