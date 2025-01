Novartis-Finanzchef erwartet zunächst stärkeren Biosimilar-Einfluss

Der Pharmakonzern Novartis schaut auf ein starkes viertes Quartal zurück. Für das bereits laufende Geschäftsjahr 2025 stellen die Basler zwar weiteres Wachstum in Aussicht. Allerdings wird ab Mitte Jahr auch erwartet, dass die ersten Nachahmer-Präparate für wichtige Arzneien wie das Herzmittel Entresto auf den Markt kommen.

Sowohl Entresto als auch die anderen beiden Arzneien Tasigna und Promacta seien sogenannte kleine Moleküle, erklärt Finanzchef Harry Kirsch am Freitag im Gespräch mit Journalisten nach der Zahlenvorlage. „Bei diesen Molekülen ist es in der Regel so, dass die Umsatzerosion zu Beginn sehr rapide ist, wenn die ersten Nachahmer auf den Markt kommen."

Gerade mit Blick auf den Blockbuster Entresto - Novartis setzten 2024 gut 7,8 Milliarden US-Dollar (rund 7,5 Mrd Euro) damit um - werde man alles Mögliche daran setzen, die Patente zu schützen und zu verteidigen, ergänzt der Manager.

Die Prognose für das laufende Jahr habe dies aber bereits berücksichtigt, so Kirsch weiter. Während also das erste Semester wohl in einem ähnlichen Tempo wie zuletzt laufen könnte, dürfte sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte dann etwas abschwächen.

Insgesamt zeigen sich der Finanzchef sowie Konzernchef Vas Narasimhan sehr zufrieden mit dem Abschneiden 2024. Novartis habe in seinem ersten Jahr als fokussiertes Pharmaunternehmen die besten Finanzergebnisse seiner Geschichte erzielt, sagt Narasimhan.

Und wachsen werde Novartis auch weiter. So hat der Konzern etwa seine Mittelfristziele bestätigt. Diese sehen ein durchschnittliches Umsatzwachstum bis 2029 von 5 Prozent vor. Die operative Kerngewinn-Marge soll bis 2027 die Marke von 40 Prozent überschreiten.