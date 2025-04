Evotec winken 75 Millionen Dollar aus Forschungsallianz mit Bristol-Myers Squibb

HAMBURG (dpa-AFX) - Für den Hamburger Wirkstoffforscher und -entwickler Evotec zahlt sich die langjährige Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb aus. Die Hanseaten teilten am Donnerstag mit, starke Fortschritte im Bereich des Proteinabbaus gemacht zu haben. Evotec fließt deshalb nun gemäß der Vereinbarung eine Summe von insgesamt 75 Millionen Dollar zu. An der Börse kam die Nachricht gut an, die Aktie zog vorbörslich um fast vier Prozent an.

Evotec arbeitet bereits seit 2018 mit Bristol-Myers Squibb zusammen und hatte die Partnerschaft im Jahr 2022 erweitert./tav/stk