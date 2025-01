Ölpreise drehen ins Minus - Bericht: US-Zölle erst ab 1.3.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag im Handelsverlauf unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel zuletzt um 44 Cent auf 75,45 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 65 Cent auf 72,08 Dollar. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die für den 1. Februar angekündigten Zölle für Kanada und Mexiko erst einen Monat später einführen will.

Seit Mitte des Monats stehen die Ölpreise tendenziell unter Verkaufsdruck, wobei vor allem die Zollpolitik der US-Regierung Sorgen vor den Folgen eines Abflauens der Weltwirtschaft schürte. Nach Einschätzung von Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs dürfte die Einbeziehung kanadischen Öls in einen 25-prozentigen Zolltarif wahrscheinlich zunächst die Benzinpreise im Mittleren Westen der USA in die Höhe treiben und schließlich die Rohölpreise weltweit belasten./he/ngu