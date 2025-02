GNW-News: Die Zahlen von Made in Nature sind der grüne Erfolg von CSO Italy

^MAILAND, Feb. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Projekt Made in Nature von CSO

Italy endet heute mit bemerkenswerten Ergebnissen: Der emissionsfreie Obstgarten des Projekts hat die CO?-Emissionen in der Luft um beeindruckende 13 Tonnen reduziert und damit die durch die Aktivitäten der Kampagne verursachten Auswirkungen ausgeglichen. In den drei Jahren von 2022 bis 2025 entstand im Rahmen des Projekts Made in Nature der ?Frutteto Zero Emissioni" (Emissionsfreier Obstgarten), eine der innovativsten Initiativen der Kampagne, die der Förderung von Bio-Obst und -Gemüse in Italien, Frankreich, Deutschland und Dänemark gewidmet ist. Dieses Projekt wurde zu einem greifbaren Symbol für das grüne Engagement der Initiative. Die Kampagne, finanziert von CSO Italy und der Europäischen Union, wurde durch die Beteiligung führender Unternehmen des Sektors ermöglicht: Brio, Canova, Ceradini Group, Conserve Italia, Orogel und Verybio. Der emissionsfreie Obstgarten: ein konkretes Engagement für den Planeten Durch das Pflanzen von 270 Obstbäumen mit biologischen Anbaumethoden hat das Projekt einen bedeutenden Meilenstein erreicht: 13 Tonnen CO? wurden innerhalb von drei Jahren absorbiert, was die durch die Werbeaktivitäten der Kampagne erzeugten Emissionen ausgleicht. Jeder Baum hat durchschnittlich 150 kg Kohlendioxid aufgenommen und zeigt damit, wie der biologische Landbau eine wirkungsvolle Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel sein kann. Ein Modell der Kreislaufwirtschaft Die im emissionsfreien Obstgarten geernteten Früchte leisten nicht nur einen Beitrag zur Umwelt, sondern auch zur Gemeinschaft. Dank der Unterstützung der beteiligten Unternehmen wird die Produktion den Sozialküchen (?Cucine Popolari") zugutekommen und so ein Modell der Kreislaufwirtschaft schaffen, das ökologische und soziale Nachhaltigkeit vereint. Die Zahlen der Kampagne Made in Nature Die Kampagne Made in Nature hatte auch einen signifikanten Einfluss auf die Kommunikation und Sensibilisierung für europäische Bio-Produkte. Mit 7.000 direkt kontaktierten Journalisten, insgesamt 264 Millionen Impressionen und über 120.000 Teilnehmern an PR-Aktivitäten erreichte das Projekt ein breites Publikum. Darüber hinaus erzielten die digitalen Aktivitäten auf Facebook, Instagram, YouTube und Google Ads über 120 Millionen Impressionen, und die Werbevideos sammelten Millionen von Aufrufen - alles im Zeichen einer zeitlosen Botschaft: Der Wandel beginnt an der Wurzel, auch auf unseren Tellern. Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur fu?r die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafu?r verantwortlich gemacht werden.