DAX® - Überragender Januar - schwacher Februarauftakt?

Mit dem zehnten Allzeithoch in diesem Jahr (21.801 Punkte) setzt der DAX® seine Rekordjagd fort. Letzteres schlägt sich nicht zuletzt in ausschließlich weißen Wochenkerzen in 2025 nieder. Unter dem Strich konnten die deutschen Standardwerte im Januar um 9 % zulegen. Damit lief es für den DAX® noch besser als zu Jahresbeginn 2023 – die beste Januarperformance der Börsenhistorie aus dem Jahr 2012 (+ 9,47 %) wurde nur minimal verfehlt. Oftmals ist eine gute Januar-Wertentwicklung ein gutes Omen für die Gesamtjahresentwicklung (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 31. Januar). Im „uncharted territory“ definiert die 261,8 %-Fibonacci-Projektion der Dezember-Verschnaufpause (21.935 Punkte) zusammen mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 21.995 Punkten) einen der wenigen verbliebenen Widerstandsbereiche. Der DAX® dürfte jedoch deutlich schwächer in die neue Woche starten. Dabei könnte das ehemalige Rekordlevel bei 21.521 Punkten zügig unterschritten werden. Von strategischer Bedeutung ist dagegen die 21.000er-Unterstützung. Hier fällt das jüngste „swing low“ (21.082 Punkte) mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Dezember (21.062 Punkte) sowie der verbliebenen Aufwärtskurslücke vom 22. Januar (untere Gapkante bei 21.046 Punkten) zusammen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

