IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe mit operativen Ergebnis im Plan bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent Umsatzerlöse von rund EUR 70 Mio. im Rahmen der Erwartungen

IRW-PRESS: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe mit operativen Ergebnis im Plan bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent Umsatzerlöse von rund EUR 70 Mio. im Rahmen der Erwartungen

IRW-Press / Bad Homburg, 3. Februar 2025

- Operatives Ergebnis (vor Firmenwertabschreibungen) steigt auf EUR 5,7 Mio. (+40 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 8 Prozent

- Umsatzerlöse EUR 69,4 Mio. (-3 Prozent ggü. Vorjahr)

- Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 56,4 Mio. (-2 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 12 Prozent

- Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 5,1 Mio. (-39 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 2 Prozent

- Segment Polen: Umsatz von EUR 8,2 Mio. (+34 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 12 Prozent

- Firmenwertabschreibungen in Höhe von EUR 14,2 Mio.

- Konzernergebnis in Höhe von EUR -10,3 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR -0,77

- Positiver operativer Cashflow von rund EUR 8,0 Mio.

- Liquiditätsreserven erhöht von EUR 4,0 Mio. auf EUR 5,0 Mio., Bankverbindlichkeiten reduziert von EUR 4,5 Mio. auf EUR 1,0 Mio.

- Keine Dividendenausschüttung für 2024

- Ausblick 2025: Honorarumsatz (eigene Wertschöpfung) in 2025 auf Vorjahresniveau, Umsatzerlöse aufgrund geringerer durchlaufender Posten in 2025 rückläufig im mittleren einstelligen Bereich, EBIT-Marge mit 8 Prozent auf Vorjahresniveau geplant

Die SYZYGY Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024 ihre operative Profitabilität trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 8 Prozent steigern. Der Rückgang der Umsatzerlöse um 3 Prozent auf EUR 69,4 Mio. lag im Rahmen der Erwartungen. Das operative Ergebnis vor Firmenwertabschreibungen erhöhte sich um 40 Prozent auf 5,7 Mio. EUR, wodurch die operative EBIT-Marge von 5,7 Prozent auf 8,2 Prozent verbessert wurde.

Im Kernmarkt Deutschland sank der Umsatz um 2 Prozent auf 56,4 Mio. EUR, bei einer operativen Profitabilität von 12 Prozent. Damit trägt Deutschland rund 81 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

In Großbritannien und den USA ging der Umsatz erwartungsgemäß um 39 Prozent auf 5,1 Mio. EUR zurück, bei einer operativen Profitabilität von 2 Prozent. Im Gegensatz dazu konnte der Umsatz in Polen um 34 Prozent auf 8,2 Mio. EUR gesteigert werden, bei einer operativen EBIT-Marge von 12 Prozent.

Angesichts der anhaltend eingetrübten wirtschaftlichen Lage in unserem Kernmarkt Deutschland entsprechen die Ergebnisse unseren Erwartungen. In Polen verzeichnen wir weiterhin starkes Wachstum und in Großbritannien und den USA haben wir die Weichen für Wachstum und höhere Profitabilität gestellt. Unser Fokus gilt der Entwicklung von innovativen Lösungen auf Basis von KI und weiterhin unserer operativen Exzellenz. kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY AG.

Es wurden Firmenwertabschreibungen von insgesamt EUR 14,2 Mio. vorgenommen, so dass das EBIT (inklusive Firmenwertabschreibungen) EUR -8,5 Mio. beträgt. Das Finanzergebnis ist mit EUR -0,6 Mio. negativ, so dass sich das Konzernergebnis vor Steuern auf rund EUR -9,1 Mio. beläuft. Bei einer Steuerbelastung von rund EUR 1,2 Mio. ergibt sich daher ein Ergebnis nach Steuern von rund EUR -10,3 Mio., bzw. ein Ergebnis pro Aktie von EUR -0,77.

Keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024:

Die SYZYGY AG verfolgt grundsätzlich das Ziel, ihre Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am wirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen und Dividenden auszuschütten. Aufgrund des negativen Konzern- als auch eines negativen Bilanzgewinns im Einzelabschluss der Syzygy AG ist eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 nicht möglich.

Prognose 2025

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse rechnet die SYZYGY Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Honorarumsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Die Umsatzerlöse werden aufgrund geringeren durchlaufenden Posten voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich rückläufig sein. Die EBIT-Marge wird mit rund 8 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

In TEUR 2024 2023 Veränd.

Umsatzerlöse 69.429 71.742 -3%

Operatives Ergebnis 5.701 4.080 40%

(EBIT vor Firmenwertabschreibungen)

EBIT-Marge (operativ) +8,2% +5,7% +2,5pp

Firmenwertabschreibungen -14.202 -4.737 200%

EBIT (inkl. Firmenwertabschreibung) -8.502 -656 n.a.

EBIT-Marge -12,2% -0,9% -11,3pp

(EBIT inkl. Firmenwertabschreibung

Finanzergebnis -610 -1.293 n.a.

Periodenergebnis vor Steuern -9.112 -1.949 n.a.

Konzernergebnis -10.307 -2.763 n.a.

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 8.002 7.067 +13%

Gewinn/Aktie (EUR) -0,77 -0,22 n.a.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 ist ab dem 31. März 2025 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen - und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 550 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0005104806

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.