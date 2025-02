China leitet Kartellunteruchung gegen Google ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Kurz nach der Einführung von US-Zöllen auf Importe aus China hat die Volksrepublik eine Kartelluntersuchung gegen Google eingeleitet. Die Suchmaschine des US-Konzerns Alphabet verstoße mutmaßlich gegen das Antimonopolgesetz des Landes, teilte die chinesische Marktregulierungsbehörde am Dienstag mit. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Google ist in China blockiert, das Unternehmen arbeitet jedoch mit lokalen Partnern zusammen. Das chinesische Handelsministerium nahm außerdem zwei weitere US-Unternehmen auf seine schwarze Liste: Das Biotechnologieunternehmen Illumina sowie die PVH Corp, zu der Marken wie Calvin Klein gehören, hätten chinesische Firmen diskriminiert, teilte das Ministerium mit.

Am Morgen waren zusätzliche US-Zölle von zehn Prozent auf alle chinesischen Einfuhren in die Vereinigten Staaten in Kraft getreten. Wenige Minuten später reagierte China mit einem Paket von Zöllen auf eine Reihe von Produkten aus den USA, etwa Kohle, Flüssiggas oder Öl, die ab dem 10. Februar gelten sollen.

