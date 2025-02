Trading-Chance UBS Group: Trendaktie übertrifft Erwartungen

Werbung

Heute meldete die Schweizer Großbank UBS die Zahlen für das vierte Quartal 2024 und übertraf die Erwartungen klar. Damit beweist man, dass die Eingliederung der Credit Suisse ins Unternehmen reibungslos funktioniert. UBS ist als absolute Trend- und Qualitätsaktie ein Liebling von erfahrenen Börsianern und bietet auch nun wieder eine spannende Gelegenheit für einen prozyklischen Trade auf der Longseite.

Mit knapp 1 Milliarde Dollar Gewinn vor Steuern übertraf die UBS die Markterwartungen zum wiederholten Male. Nach Steuern steht ein Gewinn für Q4 2024 von 770 Millionen zu Buche. Das ist beeindruckend, bedenkt man, dass die Schweizer Großbank im Vorjahr die Credit Suisse übernommen hatte. Die Eingliederung läuft offenbar ausgezeichnet.

Aktienrückkäufe und Dividenden-Erhöhung

Damit jedoch nicht genug der guten Nachrichten. Laut Angaben der UBS plant man weitere Aktienrückkäufe, was naturgemäß den Aktienkurs eher stützt und Potenzial hat, ihn nach oben zu treiben. Denn einerseits zeigen Aktienrückkäufe eines Unternehmens, dass es Vertrauen in die Entwicklung des Geschäfts und infolge dessen auch des Aktienkurses hat. Zudem illustriert es, dass genügend liquide Mittel überschüssig sind. Des Weiteren erhöhte die UBS die Dividende stärker, als zunächst in Aussicht gestellt. Die Aktionäre sollen eine um 29% höhere Dividende in Höhe von nunmehr 90 Cent je Aktie erhalten. Dividendentitel werden von Anlegern gerne gekauft. Auch dieser Faktor spricht also für eine weiterhin freundliche Entwicklung der Papiere.

Integration läuft gut, Kosten werden gesenkt

Die kombinierte Bank (aus UBS und Credit Suisse) konnte die Kosten bereits um 7,5 Milliarden senken. Ziel ist es, bis zum Ende der Integrationsperiode der Credit Suisse die Kosten um 13 Milliarden zu senken. Die Integrationskosten belaufen sich alles in allem auf knapp 14 Milliarden. Im Vorjahr hatte die UBS durch die günstige Übernahme der Credit Suisse aufgrund eines hohen sogenannten negativen Goodwill sogar 27 Milliarden Gewinn ausweisen können. Dies ist darauf zurückzuführen gewesen, dass man das Unternehmen unter dem Buchwert kaufen konnte. Für das Gesamtjahr 2024 beläuft sich der Gewinn der UBS Group auf 5,1 Milliarden. Die Kapitalbasis bleibt auch weiterhin sehr stark, wie das Unternehmen auch bestätigte.

Keine Widerstände in Sicht

Charttechnisch stehen die Ampeln auf Grün! Nachdem 2023 der horizontale Widerstand bei 19,84 Euro durchstoßen und anschließend via Pullback mustergültig bestätigt worden war, bildete sich ein Aufwärtstrendkanal (blau), den der Kurs inzwischen nach oben verlassen konnte. Damit bewegt sich der Kurs nun in einem steileren Aufwärtstrendkanal (rot), dessen obere Begrenzung bei 33,70 CHF verläuft. Die Kanal-Untergrenze liegt bei gegenwärtig 25,70 CHF. Die Aktie markiert derzeit ein 15-Jahres-Hoch nach dem anderen und hat keine Widerstände bis 47,80 CHF. Dort beginnt eine potenzielle Schiebezone, die sich hinauf bis 54,40 CHF erstreckt. Aus technischer Sicht ist der besagte Bereich die mittel- bis langfristige Zielzone für den Aktienkurs.

Quelle: www.tradingview.com

Prozyklische Long-Chance

Das Unternehmen hatte enorm am Platzen der Häusermarktblase in den USA 2007/08 zu knabbern. Damals war der Kurs im freien Fall und brach von einst über 80 CHF auf weniger als 10 CHF brutal ein. Nach einer langen Bodenbildungsphase, in deren Verlauf sich der Kurs in einer Bandbreite von etwa 9 CHF auf der Unterseite bis zirka 19,84 CHF auf der Oberseite bewegte, gelang der Befreiungsschlag in Form eines bullishen Ausbruchs. Für uns ergibt sich bei einer Qualitätsaktie aus dem Finanzsektor eine trendkonforme Handels-Chance Long. Hierzu haben wir einen moderat gehebelten Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas ausgewählt.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf UBS Group

Das von uns ausgewählte Produkt der BNP Paribas hat eine Basis, wie auch den Knockout bei 22,238 CHF. Die Laufzeit ist unbegrenzt, wie der Name bereits vermuten lässt. Bei einem aktuellen Kurs von 31,79 CHF ergibt sich ein Hebel von 3,33. Die WKN lautet PL06A1. Ein Stop-Loss kann bezogen auf den Aktienkurs bei 25 CHF gesetzt werden, da knapp darüber der Aufwärtstrendkanal verläuft. Im Produkt selbst entspricht das etwa einem Stop-Loss von 2,5 Euro.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 33,70 und 47,80 CHF

Unterstützungen: 25,70 CHF

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf UBS Group

Basiswert UBS Group WKN PL06A1 ISIN DE000PL06A10 Basispreis 22,238 CHF K.O.-Schwelle 22,238 CHF Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (unbegrenzt) Emittent BNP Paribas Hebel 3,33 Stop-Loss Hebelzertifikat 2,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.