Trading-Chance Sysco: Starkes Gewinnwachstum

Der nächste Dividenden-Aristokrat hat über 55 Jahre alljährlich seine Dividenden-Ausschüttung erhöht und bewegt sich im Bereich der Basiskonsumgüter. Ein starkes Gewinnwachstum zeichnet das Unternehmen ebenso aus, wie eine sehr günstige und damit attraktive Bewertung an der Börse. Sie sind bereits gespannt, welche Aktie sich hinter dem nächsten Dividenden-Aristokraten versteckt? Es handelt sich um Sysco, ein US-Unternehmen, aus der Lebensmitteldistribution.

Was macht Sysco?

Das Unternehmen ist im Bereich Essendienst Verteilung tätig. Die Hauptaktivität besteht in der Verteilung und Lieferung von Lebensmitteln, Getränken, Küchenzubehör und verwandten Produkten an zum Beispiel Restaurants, Krankenhäuser, Schulen, Hotels und andere Gastgewerbe-Einrichtungen. Sysco bietet auch eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Beratung in Menügestaltung, Lebensmittelsicherheit und Küchenmanagement. Das Unternehmen beliefert seine Kunden mit frischen und tiefgekühlten Produkten, Trockenwaren sowie Non-Food-Artikeln wie Reinigungs- und Papiertücher, Tischwaren und Küchenausstattung. Sysco legt ebenfalls Wert auf das Angebot von Produkten, die nachhaltig und verantwortungsbewusst produziert werden. Dies umfasst auch spezielle Produktlinien für biologische oder Lebensmittel für Allergiker.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Konsolidierungs-Formation vor Auflösung

Seit 1971 ist Sysco an der Börse notiert. Mit seinerzeit gerade einmal 17 Cent pro Aktie hat auch dieser Dividenden-Aristokrat eine spektakuläre Entwicklung an der Börse genommen. Von dem Corona-Einbruch abgesehen, unter dem das Unternehmen natürlich umso mehr gelitten hatte, ist die Kursentwicklung schön stetig. Zuletzt hat sich nach einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch eine Konsolidierungsformation gebildet, die demnächst aufgelöst werden wird. Eine solche Flagge wird in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle in Trendrichtung aufgelöst, was in diesem Fall zur Oberseite bedeuten würde.

Unterstützungen finden sich bei 62 und 67 Dollar. Widerstände sind bei zirka 83 und bei 91,50 Dollar auszumachen.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Betrachtung & Bewertung

Das Unternehmen konnte seinen Gewinn je Aktie von 1,15 Dollar in 2015 auf nunmehr 3,87 Dollar je Anteilsschein steigern. Bis 2028 will man den Profit auf 5,54 Dollar pro Aktie steigern. Wenn man bei dieser Top-Aktie ein Makel sucht, dann ist es sicher die geringe Netto-Marge, die aber für diesen Sektor normal ist. Derzeit beträgt die Netto-Marge 2,47%. Historisch bewegte sich diese Kennziffer stets im Bereich 2,3-2,8%.

Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 16,9. Langfristig liegt das Durchschnitts-KGV bei 21,5. Damit ist die Aktie historisch außergewöhnlich günstig bewertet. Und das, obwohl sie vor gar nicht allzu langer Zeit ein neues Allzeithoch markiert hatte und derzeit in Sichtweite des Allzeithochs konsolidiert.

Sysco beschäftigt 76.000 Mitarbeiter und hat 31,45 Milliarden Börsenwert.

Vergleich mit Hauptkonkurrenten

Im Vergleich zu den beiden großen Konkurrenten US Foods und Performance Food Group ist Sysco deutlich attraktiver. Bei etwa 10% weniger Gewinn ist die Aktie mit einem KGV von 17-19 (unterschiedliche Quellen) nur etwa halb so teuer, wie die Wettbewerber. Zudem hat man mit 4,8 Milliarden Eigenkapital die höchste Eigenkapitaldecke.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Eine günstig bewertete Aktie, die sehr trendstark ist und zuletzt konsolidierte: das ist die grobe Zusammenfassung der Sysco-Merkmale. Besonders die niedrige Bewertung an der Börse in Kombination mit einem positiven Chart-Bild hat unser Radar für diese Aktie ausschlagen lassen. Für die Umsetzung haben wir ein passendes Produkt der BNP Paribas ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Sysco

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 54,855 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 73,97 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,36. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PC3TKR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 83 und 91,5 USD

Unterstützungen: 62 und 67 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Sysco

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.