UBS steigert Ergebnis und stellt Aktionäre Geldsegen in Aussicht

Zürich (Reuters) - Mitten in der Integration der Credit Suisse hat die Großbank UBS deutlich mehr verdient.

Der bereinigte Vorsteuergewinn kletterte 2024 dank eines florierenden Investmentbankings auf 8,8 Milliarden Dollar, wie das Schweizer Institut am Dienstag mitteilte. Analysten hatten einer Umfrage der Bank zufolge mit einem Überschuss von 8,44 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktionäre können sich auf höhere Ausschüttungen freuen. Die Dividende für das vergangene Jahr soll um 29 Prozent auf 0,9 Dollar je Aktie steigen. Im ersten Halbjahr peilt der Konzern zudem Aktienrückkäufe von einer Milliarde Dollar an. Abhängig davon, wie hoch die zusätzlichen Kapitalanforderungen der Schweizer Regierung an die UBS sind, könnte die UBS im zweiten Halbjahr eigene Titel im Wert von zusätzlich bis zu zwei Milliarden Dollar erwerben.

