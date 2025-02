DAX® - Läuft in Abwärtsgap hinein

Den Schock vom Wochenauftakt hat der DAX® gut verdaut. So konnten sich die deutschen Standardwerte gestern deutlich vom Tagestief bei 21.299 Punkten lösen. In der Summe steht ein „Hammer“-Kursmuster zu Buche, mit dem das Aktienbarometer in die recht große Abwärtskurslücke vom Wochenbeginn hineinlief. Um den Schuss vor den Bug vom Handelsbeginn am Montag vergessen zu machen, gilt es die Kurslücke zu schließen (obere Gapkante bei 21.689 Punkten). Mit anderen Worten: Oberhalb dieses Levels wäre der DAX® zurück in der Erfolgsspur. Bis dahin bleibt die „Gap-Abrisskante“ allerdings bestehen. Auf der Unterseite markiert deshalb das bisherige Wochentief (21.253 Punkte) ein erstes Rückzugslevel. Charttechnisch von wesentlich größerer Bedeutung ist allerdings die Bastion bei rund 21.000 Punkten. Hier bildet das „swing low“ vom 27. Januar (21.082 Punkte) zusammen mit einem Fibonacci-Level (21.062 Punkte) sowie der verbliebenen Aufwärtskurslücke vom 22. Januar (untere Gapkante bei 21.046 Punkten) eine massive Kumulationsunterstützung. Ein weiteres Argument liefert die Trendlinie über die Hochs von 2007 und 2015 (auf Monatsbasis akt. bei 21.024 Punkten), sodass sich hier per Saldo eine Bastion von strategischer Tragweite ergibt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

