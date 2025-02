IRW-News: Calibre Mining Corp. : Bohrungen zur Erzkontrolle im Tagebau von Leprechaun erhöhen das Vertrauen und fügen 30 % enthaltenes Gold gegenüber dem Reservenmodell 2022 bei der Valentine Goldmine in Neufundland und Labrador, Kanada, hinzu

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Bohrungen zur Erzkontrolle im Tagebau von Leprechaun erhöhen das Vertrauen und fügen 30 % enthaltenes Gold gegenüber dem Reservenmodell 2022 bei der Valentine Goldmine in Neufundland und Labrador, Kanada, hinzu

Vancouver, B.C. - 5. Februar 2024: Calibre (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich, weitere Reverse-Circulation-Bohrergebnisse zur Erzkontrolle ("RC") aus seinem Tagebau Leprechaun ("Leprechaun") bei der Goldmine Valentine ("Valentine") in Neufundland und Labrador, Kanada, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat 21.500 Meter an RC-Bohrungen in einem Abstand von 9 x 9 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse dieser Bohrungen zeigen 29 % mehr Erztonnen mit einem 1 % höheren Gehalt und 30 % mehr Gold als das vergleichbare Gebiet im Mineralreservenmodell 2022 bei einem Erz-Abfall-Cutoff von 0,38 g/t Gold.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich bin sehr erfreut zu berichten, dass Calibres Erzkontrollbohrungen im Tagebau Leprechaun den Gehalt bestätigen und die Tonnage erhöhen, was zu einer Steigerung des enthaltenen Goldes um 30 % im Vergleich zur Mineralreserve führt. Wichtig ist, dass die in Tabelle 1 dargestellte Gehaltsverteilung darauf hinweist, dass die Anwendung eines höheren Cutoff-Gehalts zur Verarbeitung von höhergradigem Material führen wird. Bei einem Cutoff-Gehalt von 0,70 g/t wurden im Reservemodell 660kt mit 2,02 g/t geschätzt, während das Erzkontrollmodell bei einer ähnlichen Tonnage einen um 18 % höheren Gehalt ergibt, wenn der Cutoff-Gehalt auf 1,0 g/t erhöht wird. Dies ist ein äußerst positives Ergebnis, das zu einer erhöhten Metallproduktion bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Mine führen könnte.

Ich freue mich auch, berichten zu können, dass der Bau von Valentine gut vorankommt, mit starken Fortschritten bei den baulichen, mechanischen und verrohrten Aktivitäten in den Bereichen Mahlen, Reagenzien und Goldraum. Außerdem haben wir die Vorinbetriebnahme des Brechers und verschiedener E-Räume vorangetrieben. Es gibt keine Änderungen an den vollständig finanzierten Anfangskapitalkosten des Projekts Valentine in Höhe von 744 Millionen C$ und wir sind weiterhin auf dem besten Weg, das erste Gold im zweiten Quartal 2025 zu liefern."

Tabelle 1 Erzkontrollblockmodell im Vergleich zur Mineralreserve 2022 nach Gehalt (für die Abbaustufen 386 - 350)

Ore Control Block Model 2022 Mineralische Reserve Prozentuale Abweichung

Cut-off Tonnen Gehalt (g/t Unzen Cut-off Tonnen Gehalt (g/t Unzen Tonnen Gehalt (g/t Unzen

(g/t Au) Au) (g/t Au) Au) Au)

> 1.50 407,259 3.20 41,855 > 1.50 270,205 3.46 30,055 40% -8% 33%

1.00 - 1.49 258,199 1.21 10,078 1.00 - 1.49 200,451 1.21 7,798 25% 0% 26%

0.70 - 0.99 266,690 0.84 7,244 0.70 - 0.99 188,857 0.83 5,050 34% 2% 36%

0.38 - 0.69 483,982 0.52 8,154 0.38 - 0.69 395,729 0.53 6.691 20% 0% 20%

> 0.38 1,416,129 1.48 67,330 > 0.38 1,055,242 1.46 49,593 29% 1% 30%

>1.00 665,458 2.43 51,933 >0.70 659,513 2.02 42,902 1% 18% 19%

Tabelle 2 Erzkontrollblockmodell im Vergleich zur Mineralreserve 2022 nach Bench (über 0,38 g/t, d. h. der Erz/Abfall-Cutoff)

Bench Ore Control Block Model 2022 Mineralische Reserve Prozentuale Abweichung

Tonnen Gehalt (g/t Unzen Tonnen Klasse Unzen Tonnen Gehalt (g/t Unzen

Au) (g/t Au) Au)

386 42,639 1.32 1,812 35,162 1.14 1,293 19% 14% 33%

380 161,570 1.41 7,345 131,876 1.27 5,372 20% 11% 31%

374 329,331 1.50 15,864 231,801 1.34 10,002 35% 11% 45%

368 289,817 1.49 13,904 221,084 1.68 11,968 27% -12% 15%

362 261,075 1.61 13,553 203,766 1.79 11,758 25% -11% 14%

356 159,771 1.50 7,692 111,145 1.56 5,563 36% -4% 32%

350 171,927 1.30 7,160 120,407 0.94 3,637 35% 32% 65%

Insgesamt 1,416,129 1.48 67,330 1,055,242 1.46 49,593 29% 1% 30%

Die obigen Tabellen veranschaulichen die Korrelation zwischen dem Erzkontrollblockmodell, das durch die in engeren Abständen niedergebrachten 9 x 9-Meter-Bohrungen unterstützt wird, und dem Mineralreserven-Blockmodell 2022 aus der Machbarkeitsstudie1. Der Vergleich wurde für 7,9 Millionen Tonnen Material durchgeführt, das sich von der aktuellen Topografie bis zur Bank 350 auf Blöcken innerhalb von 9 Metern der RC-Bohrungen erstreckt, wobei Blockgrößen von 6 x 6 x 6 Metern verwendet wurden. Für das Mineralreserven-Blockmodell 2022 werden Blöcke mit der Kennzeichnung "Proven & Probable" gemeldet. Für das Erzkontrollblockmodell wurde eine ähnliche Methode zur Abgrenzung von Erz und Abfällen verwendet, wobei eine Mindestabbaubreite von sechs Metern und ein Mindestgehalt von 0,38 g/t Gold eingehalten wurden. Die RC-Bohrungen sind ein Bestandteil des Standardabbaukonzepts des Unternehmens.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78373/05022025_DE_CXB.001.jpeg

Fußnoten:

1. Siehe den "Valentine Gold Project NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study, Newfoundland & Labrador, Canada" vom 30. November 2022, der auf der Website von Calibre unter www.calibremining.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden ist.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die in der Goldmine Valentine für die RC-Erzkontrollbohrungen angewandten QA/QC-Protokolle beinhalten das Einfügen von Leerproben und Standards in regelmäßigen Abständen in jede Probencharge. Das Bohrklein der RC-Bohrungen wird am Bohrturm in 2,5 kg-Proben aufgespalten, zur Aufbereitung in die SGS-Anlage in Grand Falls-Windsor transportiert, in 1 kg-Proben aufgespalten und dann zur Goldanalyse mittels der LeachWELL-Methode an SGS Burnaby, BC, geschickt. Seit der Errichtung des Labors vor Ort werden die auf der RC-Bohranlage gesammelten Proben an dieses Labor geschickt. Nach dem Empfang werden die Proben im Ofen getrocknet und nach dreimaliger Rekombination im Riffelspalter auf 1 kg heruntergespalten. Die 1 kg Probe wird dann pulverisiert und dem LeachWELL-Verfahren unterzogen, bevor sie mittels ICP-OES analysiert wird.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

