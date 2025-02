IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals beginnt zweite Phase der Bodenexploration im Vorfeld des bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata Metals beginnt zweite Phase der Bodenexploration im Vorfeld des bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Sela Creek

Vancouver, BC (5. Februar 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich, ein Update über das bevorstehende 5.000 m lange Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens auf dem Goldprojekt Sela Creek in Surinam ("Sela Creek") bekannt zu geben und mitzuteilen, dass die zweite Phase der Bodenexploration im Gange ist. Das Unternehmen sammelt nun Proben in der Umgebung der ersten Bohrziele und bewertet neue Aufschlüsse in den handwerklichen Bergbaugruben.

Höhepunkte:

- Probenentnahmeprogramm zur Ergänzung der Bohrziele ist im Gange

- Am Sela Creek wurde ein Fliegenlager errichtet, der Bau eines permanenten Lagers ist im Gange.

- Die kürzlich aufgezeichnete technische Präsentation des Unternehmens kann hier eingesehen werden: Sela Creek Technische

- Die ersten Bohrladungen von Major Drilling sind in Sela Creek eingetroffen, der Rest wird in den nächsten Tagen erwartet

- Phase 1 des Diamantbohrprogramms wird voraussichtlich im Februar beginnen

"Unsere Geologen haben auf Sela Creek aktiv Bodenproben entnommen und 40 Proben aus dem Zentrum neuer Aufschlüsse in mehreren Gruben des handwerklichen Bergbaus1 gesammelt", sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. "Mehrere Proben enthalten sichtbares Gold und eine beträchtliche Menge an Sulfiden, was ein Zeichen dafür ist, dass sich unsere Bemühungen um eine gezielte Suche auszahlen. Der handwerkliche Abbau wurde seit unserem Probenentnahme- und Kartierungsprogramm im Jahr 2024 fortgesetzt, wodurch wir im Vorfeld des Bohrbeginns wertvolle Erkenntnisse über die Fortsetzung der mineralisierten Strukturen in der Tiefe gewinnen konnten. Die erste Ladung Bohrgerät ist bei Sela Creek eingetroffen, die restlichen Ladungen werden in den kommenden Tagen erwartet. In der Zwischenzeit ist das fliegende Lager vor Ort fertiggestellt und wir machen Fortschritte bei der Errichtung des permanenten Lagers."

Probenentnahmeprogramm

Die geologischen Arbeiten begannen am 22. Januar und werden in den kommenden Monaten fortgesetzt. Bisher wurden über 40 Schürfproben2 zusammen mit strukturellen geologischen Daten aus mehreren Gruben entnommen. Die Ergebnisse der Probenentnahmen werden, da das Labor voraussichtlich schnell reagieren wird, dazu dienen, das Risiko für die Bohrziele weiter zu senken. Schürf- und Schlitzproben wurden sowohl aus aktiven als auch aus inaktiven Bergbaugebieten1 in unmittelbarer Umgebung des Camps entnommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78370/05022025_DE_MMET_NR_2025_sampling_update_QP_Feb4_de.001.png

Abbildung 1. Schürfproben auf dem Ziel Puma, die sichtbares Gold (links, Sichtfeld etwa 2 cm) und Sulfide in Quarz (rechts) zeigen,

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78370/05022025_DE_MMET_NR_2025_sampling_update_QP_Feb4_de.002.png

Abbildung 2. Deformierte Quarzadern im Schiefer des Ziels Golden Hand. Siehe Steinhammer für den Maßstab. Die Deformation ist in der Nähe von großen Verwerfungen deutlicher zu erkennen und könnte ein Vektor für eine hochgradige Goldmineralisierung sein

Update Bohrungen

Miata erwartet, dass die Bohrungen noch in diesem Monat beginnen werden, da die ersten Bohrer vor Ort sind. Das erste Phase-1-Diamantbohrprogramm wird 5.000 m auf den Zielen Puma, Stranger und Golden Hand umfassen (siehe Pressemitteilung vom 20. November 2024). Die Mineralisierung und der Saprolitabbau verlaufen in einem über 8 km langen Trend über diese Ziele, die aus goldhaltigen Aderanordnungen bestehen, die aus historischen und aktuellen Boden-, Schürf-, Schlitz- und Splitterproben sowie aus historischen Bohrungen, magnetischen Daten und den Ergebnissen einer im letzten Jahr durchgeführten LiDAR-Vermessung abgeleitet wurden. Das Unternehmen plant, bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 200 m zu bohren, wobei eine durchschnittliche Tiefe von 150 m pro Bohrloch erwartet wird

Bau des Camps

Das Unternehmen freut sich auch, bekannt geben zu können, dass das fliegende Lager bei Sela Creek fertiggestellt wurde und derzeit das Bautrupps und das geologische Personal beim Aufbau eines permanenten Lagers unterstützt, das den ganzjährigen Betrieb des Projekts unterstützen wird. Dieses Camp hat es dem Unternehmen ermöglicht, die geologischen Arbeiten voranzutreiben, um die Bohrziele weiter abzusichern. Der Bau des Camps wird fortgesetzt, bis die Kapazitäten für die Besatzung von zwei Bohrgeräten und für ein Explorationsteam geschaffen sind, das im Zuge der Fortsetzung des Bohrprogramms geologische Arbeiten wie Schlitzproben und Bodenproben durchführen wird.

Technische Präsentation

Das Unternehmen hat eine technische Präsentation über Sela Creek hochgeladen, die auf der Website von Miata abgerufen werden kann. Diese Präsentation wurde von Miata's CEO, Dr. Jaap Verbaas, und Director, Danae Voormeij, aufgezeichnet und vorgetragen und von Exploration Sites veranstaltet. Die Präsentation enthält umfangreiche Informationen über die Bohrziele und die Interpretation des Goldprojekts Sela Creek. Die Daten aus dem handwerklichen Goldabbau sowie die historischen Explorationsarbeiten und die kürzlich von Miata durchgeführten Vorarbeiten haben es dem Unternehmen ermöglicht innerhalb von etwa drei Monaten von der Akquisition bis zur Mobilisierung der Bohrgeräte zu gelangen.

Die aufgezeichnete technische Präsentation des Unternehmens kann hier eingesehen werden: Technische Präsentation von Sela Creek.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Danae Voormeij, P.Geo., einem Director des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

1 Das Unternehmen erzielt keine Einnahmen oder Lizenzgebühren aus dem Tagebau.

2 Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass Schürfproben von Natur aus selektiv sind und nur dazu dienen, das Vorhandensein einer Mineralisierung nachzuweisen.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am~ 215km2 Sela Creek Goldprojekt in Suriname und eine 70%ige Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname. Miata besitzt zusätzlich eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an Sela Creek und eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division, British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

