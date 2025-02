AKTIE IM FOKUS: Siemens Healthineers mit Kurs auf Zehnmonatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von Siemens Healthineers scheinen am Donnerstag am Markt gut anzukommen. Beim Broker Lang & Schwarz legten die Titel des Medizintechnik-Herstellers im vorbörslichen Handel um 3,7 Prozent auf 56,30 Euro zu im Vergleich zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Xetra-Geschäft das Jahreshoch von Ende Januar hinter sich lassen und so hoch notieren wie zuletzt vor zehn Monaten.

Das erste Geschäftsquartal sei besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Analyst David Adlington von JPMorgan sprach von einem ordentlichen Quartal. Den Ausblick bestätigte Healthineers./ajx/jha