BVB Aktie hält sich über 3 Euro – Anleger hoffen auf Effekte durch neuen Trainer

Die BVB Aktie kann auf Wochensicht ein Plus von rund 2,50 Prozent einfahren. Damit dürften Anleger weiterhin nicht zuletzt auf einen sportlichen Befreiungsschlag durch den neuen Trainer Niko Kovac setzen. Bereits am Samstag gastiert der VfB in der heimischen Spielstätte des BVB. Zudem dürfte die nach wie vor bestehende Chance auf ein Weiterkommen in der Champions League Investoren bei Laune halten.

BVB rangiert in Bundesliga aktuell auf Rang 11 – Champions-League-Platz vier Punkte entfernt

Aktuell rangiert der BVB in der Fußball-Bundesliga mit 29 Zählern auf Rang 11 und damit vier Punkte entfernt von Platz vier, welcher zu einer Qualifikation zur Champions League für die kommende Spielzeit berechtigen würde. Insbesondere aus finanziellen Aspekten ist besagte Qualifikation für die Clubs äußerst interessant.