EQS-News: Hannover Rück steigert Prämienvolumen in der Erneuerung und erreicht 2024 einen Konzerngewinn von 2,3 Mrd. EUR

Hannover Rück steigert Prämienvolumen in der Erneuerung und erreicht 2024 einen Konzerngewinn von 2,3 Mrd. EUR

Prämienwachstum in der Erneuerung der traditionellen Schaden-Rückversicherung zum 1. Januar von 7,6 %

Anhaltend hohe Qualität des Geschäfts aufgrund überwiegend stabiler Konditionen

Moderater durchschnittlicher inflations- und risikoadjustierter Preisrückgang von 2,1 %

Vorläufiger Nettokonzerngewinn 2024 von 2,3 Mrd. EUR im Rahmen der Erwartungen

Ausblick für 2025 bestätigt: Nettokonzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR

Hannover, 6. Februar 2025: Die Hannover Rück hat in der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2025 die Prämieneinnahmen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung um 7,6 % gesteigert. Bei anhaltend guter Qualität des erneuerten Geschäfts war dabei ein durchschnittlicher inflations- und risikoadjustierter Preisrückgang von 2,1 % zu verzeichnen.

„Wir blicken auf eine erfolgreiche Erneuerung in einem weiterhin attraktiven Markt zurück, in der wir unser Geschäft weiter profitabel ausbauen konnten“, sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Die Nachfrage nach hochwertigen Rückversicherungskapazitäten war nochmals höher als im Vorjahr. Dank unserer sehr guten Kapitalisierung konnten wir unseren Kunden mehr Rückversicherungsschutz zu angemessenen Konditionen anbieten.“

Auf Basis vorläufiger, untestierter Finanzzahlen stieg der Nettokonzerngewinn im Geschäftsjahr 2024 auf 2,3 Mrd. EUR (1,8 Mrd. EUR). Damit hat die Hannover Rück ihr im vierten Quartal 2024 erhöhtes Gewinnziel von rund 2,3 Mrd. EUR erreicht.

Deutliches Prämienwachstum in der Erneuerung zum 1. Januar

Zum 1. Januar 2025 standen Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe von 10,3 Mrd. EUR zur Erneuerung an. Das entspricht 59 % des Geschäfts in der traditionellen Schaden-Rückversicherung (ohne fakultative Rückversicherung, Geschäft mit der Verbriefung von Versicherungsrisiken und strukturierte Rückversicherung).

Die Hannover Rück hat Verträge mit einem Volumen von 9.304 Mio. EUR erneuert und in Höhe von 950 Mio. EUR gekündigt. Zusammen mit 1.734 Mio. EUR aus neuen Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen wuchs das erneuerte Prämienvolumen um 7,6 % auf 11.038 Mio. EUR. Insgesamt waren die Preise stabil bis leicht rückläufig.

„Die Rückversicherungspreise sind im Verhältnis zu den Risiken weiterhin auf einem angemessenen Niveau, obwohl der Wettbewerb vor allem in schadenfreien Verträgen zunahm und in besonders wettbewerbsintensiven Sparten zu Preissenkungen führte. Gleichzeitig blieben aber die Konditionen und Selbstbehalte weitestgehend stabil. Insbesondere die gute Qualität unseres Geschäfts bei einer anhaltend hohen Nachfrage stimmt uns für die weiteren Erneuerungen in diesem Jahr zuversichtlich“, sagte Sven Althoff, im Vorstand der Hannover Rück zuständig für die Schaden-Rückversicherung. „Angemessene Preise und Konditionen bleiben für einen nachhaltigen Rückversicherungsschutz unerlässlich. Dies gilt umso mehr, als der Klimawandel und die damit verbundenen Extremwetterereignisse eine unserer größten Herausforderungen bleiben. Die Waldbrände in der Region von Los Angeles haben dies erneut deutlich gemacht.“

Regionale Märkte: Weiterhin attraktives Preisniveau

In der Region Europa, Naher Osten und Afrika stieg das Prämienvolumen der Hannover Rück um 9,7 %. Ein erhöhtes Angebot an Rückversicherungskapazität führte zu einem Ratenabrieb während die Konditionen unverändert gut blieben. In Deutschland konnte die Hannover Rück das Prämienvolumen bei attraktiven, risikoadjustierten Preisen steigern und so ihre starke Marktposition halten. Im Nahen Osten und in der Türkei waren signifikante Ratenverbesserungen bei schadenbelastetem Geschäft zu verzeichnen.

Das Prämienvolumen in der Region Amerika wuchs um 13,5 %. Große Teile des Geschäfts werden hier zum 1. Juni und 1. Juli 2025 erneuert. Der Markt für Sachversicherung in den USA bleibt trotz spürbarem Preisdruck attraktiv, während im Haftpflichtsegment risikoadjustierte Preisverbesserungen erreicht werden konnten. Vor allem im Geschäft mit InsurTechs war ein deutliches Prämienwachstum zu verzeichnen, aber auch das sonstige Sach- und Haftpflichtgeschäft konnte ausgebaut werden. Die Waldbrände bei Los Angeles dürften auf die unterjährigen Erneuerungen in der Sachversicherung einen deutlichen Einfluss haben.

In der Region Asien-Pazifik erhöhte sich das Prämienvolumen leicht um 0,8 %. Insgesamt blieb der Wettbewerb hier intensiv, insbesondere in Südostasien und in China. In ausgewählten Märkten wie Indonesien, Singapur oder Vietnam boten sich Wachstumsmöglichkeiten zu angemessenen Preisen.

Globale Märkte: Anhaltend gute Qualität des gezeichneten Geschäfts

In der Sparte Kredit, Kaution und politische Risiken stieg das Prämienvolumen in einem attraktiven Marktumfeld um 4,5 %. In der Luftfahrt- und Transportrückversicherung ging das Prämienvolumen um 6,2 % zurück. Während im Bereich Luftfahrt der Marktanteil weiter ausgebaut werden konnte, führten Überkapazitäten im Bereich Transport trotz signifikanter Großschadenlast zu moderaten Preisrückgängen. Im Agrargeschäft ging das Prämienvolumen der Hannover Rück um 9,2 % zurück. Grund dafür war unter anderem eine geplante Reduzierung des Geschäftsvolumens in China aus Rentabilitätsgründen.

In der strukturierten Rückversicherung profitiert die Hannover Rück bei anhaltend hoher Nachfrage nach kapitalentlastenden Lösungen von ihrer führenden Marktposition. Entsprechend ist mit einer überdurchschnittlichen, zweistelligen Wachstumsrate für 2025 zu rechnen. In der fakultativen Rückversicherung verlief die Erneuerung angesichts des attraktiven Marktumfelds erwartungsgemäß stabil, wobei die risikoadjustierten Preise, ausgehend von einem hohen Niveau, leicht zurückgingen.

Im Naturkatastrophengeschäft konnte die Hannover Rück ihre starke Marktposition bei nach wie vor angemessenem Preisniveau und stabilen Konditionen leicht ausbauen. Der risikoadjustierte Preisrückgang belief sich in diesem Segment auf 5,4%, wobei der Abrieb im US-amerikanischen Geschäft am ausgeprägtesten war. Das Selbstbehaltsniveau der Zedenten blieb dagegen stabil und wurde zum Teil bei schadenbelastetem Geschäft weiter erhöht.

Vorläufige Kennzahlen für das Gesamtjahr 2024

Die Hannover Rück hat auf Basis vorläufiger, untestierter Finanzzahlen im Geschäftsjahr 2024 einen Rückversicherungsumsatz von 26,4 Mrd. EUR (24,5 Mrd. EUR) erzielt.

Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 3,3 Mrd. EUR (1,97 Mrd. EUR). Die Schaden-Rückversicherung trug 2,4 Mrd. EUR (1,1 Mrd. EUR) und die Personen-Rückversicherung 934 Mio. EUR (871 Mio. EUR) zum operativen Ergebnis bei.

Der Nettokonzerngewinn stieg auf 2,3 Mrd. EUR (1,8 Mrd. EUR). Damit hat die Hannover Rück ihr Jahresgewinnziel von rund 2,3 Mrd. EUR erreicht.

Ausblick für 2025 bestätigt

„Mit Blick auf unsere Ziele für 2025 stimmt mich die erfolgreiche Erneuerung im Januar zuversichtlich. Das Wachstum im traditionellen Geschäft sowie das zweistellige Wachstum in der Strukturierten Rückversicherung tragen maßgeblich dazu bei, unser Wachstumsziel für das Jahr 2025 zu erreichen“, sagte Jean-Jacques Henchoz. „Mit den Waldbränden in Kalifornien mussten wir bereits kurz nach Jahresbeginn das erste signifikante Großschadenereignis verzeichnen. Daher legen wir nach wie vor größten Wert auf unsere umsichtige Zeichnungspolitik und unser Risikomanagement.“

Wie bereits im November mitgeteilt, erwartet die Hannover Rück für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettokonzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR.

Das währungskursbereinigte Wachstum des Rückversicherungsumsatzes (brutto) in der Schaden-Rückversicherung soll mehr als 7 % betragen. Im Geschäftsfeld der Schaden-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück im Jahr 2025 aufgrund des verbesserten Marktumfeldes eine Schaden-Kostenquote von unter 88 %.

Im Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung erwartet die Hannover Rück ein Rückversicherungs-Serviceergebnis von mehr als 875 Mio. EUR. Das Wachstum der vertraglichen Netto-Servicemarge (CSM) soll rund 2 % betragen.

Die Kapitalanlagerendite soll mindestens 3,2 % erreichen.

Die Erreichung des Gewinnziels für 2025 basiert auf der Voraussetzung, dass die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 2,1 Mrd. EUR (1,825 Mrd. EUR) nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

Die Hannover Rück veröffentlicht ihren testierten Jahresabschluss am 13. März 2025.

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

Kontakt

External Communications:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com

Verena Lilge

Tel. +49 511 5604-0101

verena.lilge@hannover-re.com

Investor Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com

