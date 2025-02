Hannover Rück erfüllt Gewinnprognose und bestätigt Ausblick

München (Reuters) - Die Hannover Rück hat mit einem Nettogewinn von 2,3 Milliarden Euro ihre eigene Prognose für das abgelaufene Jahr erfüllt.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer bestätigte am Donnerstag zudem die Erwartung, den Überschuss im laufenden Jahr auf rund 2,4 Milliarden Euro zu steigern. Bei der Erneuerung der Verträge zum 1. Januar seien die Prämieneinnahmen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung um 7,6 Prozent gesteigert worden. Bei anhaltend guter Qualität des erneuerten Geschäfts seien die Preise jedoch inflations- und risikobereinigt um 2,1 Prozent zurückgegangen.

"Wir blicken auf eine erfolgreiche Erneuerung in einem weiterhin attraktiven Markt zurück, in der wir unser Geschäft weiter profitabel ausbauen konnten", erklärte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. "Die Nachfrage nach hochwertigen Rückversicherungskapazitäten war nochmals höher als im Vorjahr." Der für die Schaden-Rückversicherung zuständige Vorstand Sven Althoff erklärte, die Qualität des Geschäfts bei anhaltend hoher Nachfrage stimme das Management zuversichtlich für die weiteren Erneuerungen in diesem Jahr.

