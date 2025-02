EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



07.02.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wienerberger AG Aktienrückkaufprogramm -

Veröffentlichung gemäß § 7 Abs. 4 Veröffentlichungsverordnung 2018

Auf Grundlage der Ermächtigung, die in der 155. ordentlichen Hauptversammlung vom 7. Mai 2024 gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 Aktiengesetz erteilt und am 7. Mai 2024 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem sowie Veröffentlichungsplattform EVI veröffentlicht wurde, hat der Vorstand der Wienerberger AG am 20. Dezember 2024 beschlossen, im Zeitraum vom 30. Dezember 2024 (einschließlich) bis voraussichtlich 7. Februar 2025 (einschließlich) eigene Inhaberstammaktien der Wienerberger AG zum Marktpreis über die Wiener Börse zu erwerben. Insgesamt sieht das Aktienrückkaufprogramm vor, dass bis zu 1.125.000 Stück Aktien, das entspricht bis zu rund 1,0% des Grundkapitals der Wienerberger AG, zu einem Gegenwert je Aktie von mindestens EUR 1,00 rückerworben werden. Der maximale Gegenwert je Aktie darf höchstens 20% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorangegangenen zehn Börsehandelstage vor dem jeweiligen Rückkauf der Aktien liegen.

Der Vorstand der Wienerberger AG gibt hiermit bekannt, dass das Aktienrückkaufprogramm mit 7. Februar 2025 plangemäß beendet wurde. Insgesamt wurden 1.125.000 Stück Wienerberger AG-Aktien bis einschließlich 7. Februar 2025 erworben.

Überblick über das Ergebnis des Aktienrückkaufprogramms

Rückerworbenes Volumen:

davon über die Wiener Börse:

davon außerbörslich: 1.125.000 Stück Inhaberaktien

1.125.000 Stück Inhaberaktien

Nicht anwendbar Anteil am Grundkapital: 1,0069 % Höchster Gegenwert je Aktie erworben:

davon über die Wiener Börse:

davon außerbörslich: EUR 31,08

EUR 31,08

Nicht anwendbar Niedrigster Gegenwert je Aktie erworben:

davon über die Wiener Börse:

davon außerbörslich: EUR 24,28

EUR 24,28

Nicht anwendbar Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien insgesamt:

davon über die Wiener Börse:

davon außerbörslich: EUR 26,78



EUR 26,78

Nicht anwendbar Gesamtwert der rückerworbenen Aktien: EUR 30.131.913,59 Beendigung des Aktienrückkaufprogramms: 7. Februar 2025

07.02.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com

2083383 07.02.2025 CET/CEST