Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Negativzinsen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Negativzinsen:

"Der Bundesgerichtshof hat gesprochen - und das Urteil ist an Klarheit kaum zu übertreffen. Für Banken und Sparkassen wird es in weiten Teilen unmöglich sein, ihren Kundinnen und Kunden künftig Minuszinsen auf ihre Spareinlagen zu berechnen. Für die betroffenen Kunden mag das Urteil bare Münze wert sein. Ein Sieg für den Verbraucherschutz ist es nicht. Denn an den Ursachen dafür, dass Banken und Sparkassen überhaupt auf die umstrittene Idee kamen, Negativzinsen einzuführen, wird auch dieses Urteil nichts ändern: Die Minuszinsen, die die Banken ihren Kunden berechnet haben, waren eine Antwort auf die Minuszinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Banken."/yyzz/DP/he