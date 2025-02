EQS-News: Bike24 Holding AG: Verlängerung Konsortialkreditvertrag

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") gibt die, die erfolgreiche Verlängerung der bestehenden 40-Millionen-Euro-Bankfazilität in Zusammenarbeit mit dem Konsortium aus drei Banken bekannt. Die Transaktion wurde am 10. Februar 2025 unterzeichnet und abgeschlossen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Finanzstrategie des Unternehmens dar. Diese Verlängerung stärkt die Finanzierungsstruktur des Unternehmens und stellt die mittelfristige finanzielle Stabilität sicher. Auch die operative Flexibilität erhöht sich dadurch und unterstützt das weitere Wachstum des Unternehmens.

Nach einer zunächst kurzfristigen Verlängerung des Konsortialkredits im März 2024 setzte BIKE24 den Dialog mit den bestehenden Kreditgebern fort. Trotz des branchenweiten Margendrucks war das Unternehmen in der Lage, die Geschäftspläne zu erfüllen und den Konsortialkredit in eine mittelfristige Finanzierungslösung zu verlängern, die von den bestehenden Kreditgebern bereitgestellt wurde.

Die überarbeitete Finanzierungsstruktur bietet dem Unternehmen eine größere operative Flexibilität und führt ein Covenant-Rahmenwerk ein, das besser auf die strategischen und operativen Anforderungen von BIKE24 abgestimmt ist.

BIKE24-Gründer und -Geschäftsführer Andrés Martin-Birner freut sich über das Ergebnis der Transaktion und erklärt: "Wir freuen uns, dass wir mit größerer finanzieller Flexibilität in die Saison 2025 gehen. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden weiterhin die gesamte Produktpalette für Radsportbegeisterte anzubieten und gleichzeitig unsere erfolgreiche Expansion in weitere europäische Märkte voranzutreiben."

Timm Armbrust, CFO von BIKE24, ergänzt: "Wir schätzen die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit unserem bestehenden Bankenkonsortium sehr und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Es ist erfreulich zu beobachten, dass die erheblichen operativen Fortschritte, die BIKE24 im vergangenen Jahr erzielt hat, anerkannt und entsprechend berücksichtigt wurden."

BIKE24 wurde 2002 gegründet und hat sich von einem spezialisierten Online-Händler zu einer der führenden E-Commerce-Plattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment entwickelt. Mit mehr als 900.000 aktiven Kunden und einem umfassenden Sortiment von rund 77.000 Produkten ist BIKE24 ein führender One-Stop-Shop für alle Belange rund ums Fahrrad. Mit seinen hochmodernen AutoStore-Lagersystemen in Dresden und Barcelona können Kunden in über 80 Ländern effizient bedient werden.

Houlihan Lokey fungierte als exklusiver Finanzierungsberater für alle kommerziellen Aspekte der Transaktion. Trotz der schwierigen Marktstimmung in der Fahrradbranche unterstützte Houlihan Lokey BIKE24 bei der Strukturierung einer wettbewerbsfähigen und flexiblen Finanzierungslösung, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.

Milbank war der Rechtsberater von BIKE24, McDermott war der Rechtsberater der Kreditgeber.

