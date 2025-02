IT-Dienstleister erreicht gesenkte Ergebnisprognose so eben

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im schwierigen Umfeld seine im November gesenkten Jahresziele beim operativen Ergebnis gerade so erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel 2024 um gut zwei Prozent auf 113,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in München auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war fast am unteren Ende der im November auf 112 bis 130 Millionen Euro gesenkten Prognosespanne. Analysten hatten sich im Schnitt auch mehr erwartet.

Der Umsatz kletterte dagegen um gut 14 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro und lag damit nahezu am oberen Ende des Ausblicks. Der Finanzmittelzufluss aus dem laufenden Betrieb (operativer Cashflow) fiel mit 192,9 Millionen Euro gut doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Die finalen Zahlen legt Cancom am 31. März vor./men/stk