AKTIE IM FOKUS: Tesla mit Stabilisierungsansatz nach Verlustserie

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben am Mittwoch nach fünf schwächeren Handelstagen in Folge merklich zugelegt. Zuletzt notierten die Papiere 3,6 Prozent im Plus bei 340,25 US-Dollar. Händler verwiesen auf eine positive Analystenstudie.

Die Experten von Benchmark Research hatten die Bewertung der Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 475 Dollar aufgenommen. Als Wachstumstreiber werden die Themen Autonomes Fahren und Robotik angesehen, sowie die weitere Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen.

Seit der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen Ende Januar hatten die Titel des von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Elektroautobauers in der Spitze mehr als 22 Prozent eingebüßt. Für den bisherigen Jahresverlauf steht damit immer noch ein Minus von rund 16 Prozent zu Buche.

Tesla hatte mit seinen Umsatz- und Ergebniskennziffern zum vergangenen Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Im Vorjahr hatte der E-Autoproduzent zudem den ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als einem Jahrzehnt erlitten. Musk selbst sprach davon, dass er Tesla "zwischen zwei Wachstumswellen" sehe. Er setzt dafür vor allem auf Technologie zum autonomen Fahren und stellte im Oktober den Prototypen eines Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale vor.

Seit der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten Anfang November waren die Tesla-Titel kaum zu bremsen und eilten bis Mitte Dezember von Rekord zu Rekord. Daraus resultierte ein Jahresgewinn von mehr als 60 Prozent. Großaktionär Musk hatte Trump im US-Wahlkampf stark unterstützt und gilt seitdem als einer der einflussreichsten Berater des künftigen Präsidenten. Tesla-Investoren setzen vor allem darauf, dass der Autobauer unter Trump schneller die Zulassung für weitreichenderes autonomes Fahren erhält. Kritiker von Tesla verweisen auf eine alternde Modellpalette des Branchen-Vorreiters./edh/jsl/he