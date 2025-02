Aktien Frankfurt Ausblick: Dax setzt Rekordlauf fort - Rückenwind aus Hongkong

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ließ eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 22.088 Punkte erwarten. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx wurde moderat in der Gewinnzone gesehen.

Weiteren Auftrieb geben vermutlich vor allem deutliche Kursgewinne an der Börse in Hongkong. Während es an der Wall Street recht ruhig zugegangen war, kletterte der Hang Seng am Morgen zeitweise um fast zweieinhalb Prozent. Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändlers Alibaba führten den Index auf das höchste Niveau seit Oktober.

Sorgen wegen der zahlreichen Handelskonflikte, die die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump, jüngst anzettelte, rücken für viele Investoren weiter in den Hintergrund. Experten warnen aber vor zu viel Gelassenheit.

Im Dax sind die auf rekordhohem Niveau notierenden Aktien der Deutschen Börse einen Blick wert. Der Börsenbetreiber hatte im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Kapitalmärkte und Übernahmen so viel verdient wie noch nie. Der Konzern kündigte zudem den Rückkauf eigener Aktien für bis zu einer halben Milliarde Euro an. Dies sei eine kleine positive Überraschung, schrieb der Experte Tom Mills vom Investmenthaus Jefferies. Die Aktien der Deutschen Börse notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate geringfügig über dem Xetra-Schluss vom Dienstag.

In der zweiten Reihe schnellten die Papiere von Teamviewer auf Tradegate um gut sechs Prozent nach oben. Der Softwareanbieter will in den kommenden Jahren über den Ausbau der IT-Automatisierung und mit dem digitalen Umbau der Industrie sein Wachstum wieder beschleunigen.

Beim Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec überschattete zwar eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft den Start in das neue Geschäftsjahr. Auftragseingang und -bestand jedoch zogen deutlich an, was beim Management für vorsichtigen Optimismus sorgt. Unter dem Strich gaben die Anteilsscheine auf Tradegate geringfügig nach.

Ein positiver Analystenkommentar ließ die Aktien von Schott Pharma auf Tradegate um knapp drei Prozent steigen. Die Investmentbank Stifel hatte die Papiere zum Kauf empfohlen./la/mis