ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 225 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Resultate und der Ausblick des Börsenbetreibers lägen insgesamt nahe an den Konsensschätzungen, wobei das operative Ergebnis (Ebitda) darüber gelegen habe, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem sei der angekündigte Rückkauf eigener Aktien von bis zu 500 Millionen Euro eine kleine positive Überraschung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 18:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 18:55 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------