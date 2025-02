EQS-Adhoc: HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. €85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. €85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung



12.02.2025 / 17:45 CET/CEST

HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. €85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung

Luxemburg, 12. Februar 2025– HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) verkündet heute, dass die Gesellschaft einen verbindlichen Kaufvertrag (Share Purchase Agreement) mit Migros für den Erwerb von Interhome unterzeichnet hat. Die bisher bedeutendste Transaktion des Unternehmens wird Europas zweitgrößten Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen in die HomeToGo Group integrieren und soll infolgedessen die Umsatzerlöse, die Profitabilität und den Free Cash Flow deutlich steigern. In derselben Transaktion hat die DERTOUR Group, ein renommiertes internationales Touristikunternehmen, eine verbindliche Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group unterzeichnet.

Der Kaufpreis für Interhome (Enterprise Value) beträgt CHF 150 Mio. (ca. €160 Mio.) in bar bei Vollzug der Transaktion zuzüglich aufgeschobener Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. (ca. €90 Mio.), die in den kommenden vier Jahren bis 2029 in Tranchen fällig werden könnten. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von ca. €85 Mio., (ii) einem erstrangig besicherten Darlehen in Höhe von €75 Mio., für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen Abschlussbedingungen vorliegt, sowie (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln finanziert.

Der Vollzug der Transaktion hängt von behördlichen Genehmigungen - sowohl für die Akquisition von Interhome durch die HomeToGo Group als auch für die Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group - sowie von weiteren üblichen Bedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion mit anschließender Konsolidierung durch die HomeToGo SE wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet.

Als Teil der geplanten Finanzierung der Übernahme von Interhome kündigt das Management von HomeToGo eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zur Schaffung neuer Aktien in Form einer Privatplatzierung an, die von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 befreit ist („Privatplatzierung“).

Hierzu hat der Vorstand von HomeToGo mit der Zustimmung des Aufsichtsrats heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft und ohne Ausgabe von Bezugsrechten für die Zeichnung solcher Aktien für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft („Kapitalerhöhung“) durch Ausgabe neuer Aktien der Klasse A (redeemable) ohne Nennwert („Neue Aktien“) mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von ca. €85 Mio. beschlossen.

Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen. Die endgültige Anzahl der neuen Aktien sowie der Platzierungspreis für die neuen Aktien werden im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und nach Abschluss der Privatplatzierung bekanntgegeben. HomeToGo hat bereits Zeichnungszusagen aller Vorstandsmitglieder, ausgewählter Mitglieder des Aufsichtsrats und bestehender sowie neuer institutioneller Investoren erhalten. Nach der Privatplatzierung haben alle HomeToGo bekannten Bestandsaktionäre, die mehr als 3% der Anteile halten, einer Sperrfrist von 90 Tagen für ihren gesamten jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Vorstands sowie alle Mitglieder des Aufsichtsrats einer Sperrfrist von 360 Tagen für ihren gesamten jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. HomeToGo hat einer Sperrfrist von sechs Monaten zugestimmt.

Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung werden verwendet, um einen Teil des Kaufpreises für Interhome sowie die damit verbundenen Transaktionskosten zu finanzieren. Der restliche Kaufpreis wird durch ein erstrangig besichertes Darlehen und verfügbare Netto-Barmitteln finanziert. Mit dieser Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen seine Aktionärsbasis weiter zu diversifizieren und die Gesamtliquidität der HomeToGo Aktie zu erhöhen.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der Grundlage eines von HomeToGo erstellten Befreiungsdokuments einbezogen werden. Die Handelszulassung der neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der neuen Aktien werden zum 18. Februar 2025 erwartet.

