Ethereum Kurs fällt zurück in Richtung 2.600 Dollar – Powell-Rede im Blick

Rund einen Tag vor Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten fällt der nach Marktgröße zweitwichtigste Kryptowert Ether (Ether) wieder zurück gen 2.600-Dollar-Marke. Die jüngsten Aussagen des Fed-Chefs dürften Anleger nervös gestimmt haben. Die Währungshüter haben wegen der laufenden Konjunktur offensichtlich keine Eile mit Zinssenkungen.

Fed-Chef stimmt Anleger nervös – Handelsstreit weiter im Fokus

Die mit Spannung erwartete Powell-Rede am heutigen Nachmittag dürfte zur ohnehin bestehenden Nervosität beigetragen haben. Powell betonte, dass es nicht Aufgabe der Notenbank sei, die Zollpolitik zu kommentieren. Trump hatte zu Wochenbeginn Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte in Aussicht gestellt. Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump einen Handelskrieg etwa mit dem Reich der Mitte initiiert, was zulasten des Risikoappetits der Anleger ging.

Investoren fürchten sich vor den nicht absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen des andauernden Handelskriegs. Zudem bleibt unklar, ob Donald Trump noch weitere Strafzölle verhängt.