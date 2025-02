KORREKTUR: Umsatz und operativer Gewinn bei Verbio rückläufig

(Korrigiert wird im zweiten Absatz der Zeitraum des Geschäftsjahres: bis Ende Juni)

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat sich in einem schwierigen Marktumfeld besser geschlagen als gedacht. In den drei Monaten bis Ende Dezember ging der Umsatz um 6,5 Prozent auf 393,6 Millionen Euro zurück, wie der SDax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb Verbio mit 20,8 Millionen Euro gut ein Fünftel weniger als noch im Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt allerdings bei beiden Kennziffern mit deutlich drastischeren Rückgängen gerechnet.

Der Vorstand bestätigte die Mitte Januar gestutzte Prognose. Seitdem steht für die zwölf Monate bis Ende Juni nur noch ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im mittleren zweistelligen Millionenbereich auf dem Zettel. Zuvor lag die Prognose noch bei 120 bis 160 Millionen Euro./ngu/tih