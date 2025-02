EQS-News: Delivery Hero erreicht Ziele für GJ 2024 mit sehr starkem Ergebnis im vierten Quartal

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Delivery Hero erreicht Ziele für GJ 2024 mit sehr starkem Ergebnis im vierten Quartal

GJ 2024: Ergebnisse

Delivery Hero steigerte seinen Bruttowarenwert im GJ 2024 um 8,3%1 ggü. Vj., mit einem Wachstum von 27%1 außerhalb Asiens im vierten Quartal

Der Gesamtumsatz der Segmente des Unternehmens wuchs im GJ 2024 um 22%1

Das bereinigte EBITDA wuchs um knapp 500 Mio. Euro auf rund 750 Mio. Euro

GJ 2024: erstmals positiver Free Cash Flow2 auf Ganzjahressicht

Starker Barmittelbestand von 3,8 Mrd. Euro, Nettoverschuldung ggü. Vj. um rund 55% auf 1,9 Mrd. Euro reduziert

GJ 2025: Ausblick

8-10%1 GMV-Wachstum und 17-19%1 Wachstum im Gesamtumsatz der Segmente ggü. Vj.

Bereinigtes EBITDA: 975-1.025 Mio. Euro

Free Cash Flow5 von mehr als 200 Mio. Euro

Berlin, 13. Februar 2025 – Delivery Hero SE ("Delivery Hero", das "Unternehmen", der “Konzern” oder die "Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen zeigte eine sehr starke Leistung und erreichte seine Jahresziele, indem es den Gesamtumsatz seiner Segmente gegenüber dem Vorjahr um 22%1 auf 12,8 Mrd. Euro steigerte und ein bereinigtes EBITDA von rund 750 Mio. Euro erzielte (GJ-23: 254 Mio. Euro). Weiterhin erwirtschaftete Delivery Hero im Geschäftsjahr 2024 einen positiven Free Cash Flow (FCF)2, mit einer Steigerung von rund 466 Mio. Euro auf rund 100 Mio. Euro. Zudem konnte das Unternehmen seinen Bruttowarenwert (GMV) im Geschäftsjahr 2024 um 8,3%1 auf 48,8 Mrd. Euro steigern und einen starken Barmittelbestand in Höhe von 3,8 Mrd. Euro aufbauen.

Im vierten Quartal 2024 führten ein starkes Bestellwachstum und wachsende Warenkorbgrößen zu einem Anstieg des GMV um 8%1 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Außerhalb Asiens beschleunigte sich das GMV-Wachstum im vierten Quartal auf 27% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum im Gesamtumsatz der Segmente übertraf mit 23%1 das GMV-Wachstum, angetrieben durch höhere Umsätze der Dmarts, eine verstärkte Monetarisierung der Plattform und ein wachsendes AdTech-Geschäft.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Ich bin sehr stolz auf die Leistung unseres Teams. 2024 haben wir weiter in unsere Produkte und Dienstleistungen investiert, um höhere Umsätze und stärkere Gewinnmargen zu erzielen und einen soliden Barmittelbestand zu wahren. Im Ergebnis haben wir unsere Prognosen bezüglich Wachstum und Profitabilität übertroffen. Nun fokussieren wir uns darauf, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.”

Starker Fortschritt bei Profitabilität in GJ 2024

Durch die Konzentration auf Wachstum und Profitabilität bei gleichzeitiger Stärkung seiner Aktivitäten in wettbewerbsintensiven Märkten verbesserte das Unternehmen sein bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr auf rund 750 Millionen Euro, ein Anstieg um fast eine halbe Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2024. Das Segment Integrated Verticals verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um mehr als 50% und erreichte im Dezember 2024 nahezu den Break-even. Das Dmarts-Geschäft des Unternehmens erzielte im Dezember 2024 bereits ein positives bereinigtes EBITDA.

Robuste Liquiditätsposition schafft Stabilität und Wachstumschancen

Im Geschäftsjahr 2024 stärkte Delivery Hero seine Liquiditätsposition durch die Generierung von Barmitteln sowie durch Erlöse aus dem Börsengang seiner Marke talabat an der Dubai Stock Exchange. Die Erstnotierung von talabat im Dezember 2024 generierte für Delivery Hero Nettoerlöse in Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro, wodurch sich der Barmittelbestand des Unternehmens zu Ende 2024 auf 3,8 Mrd. Euro erhöhte. Wie heute angekündigt, beabsichtigt Delivery Hero, seine Kapitalstruktur durch den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025, 2026 und 2027 Euro weiter zu optimieren. Die Rückkäufe im Wert von etwa 1,0 Mrd. würden im Wege von öffentlichen Rückkaufangeboten für Wandelschuldverschreibungen durchgeführt und aus den Erlösen des Börsengangs von talabat finanziert werden.

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir haben das Geschäftsjahr 2024 stark abgeschlossen, mit einem deutlichen Anstieg im freien Cashflow um ca. 466 Millionen Euro auf rund 100 Millionen Euro sowie 3,8 Milliarden Euro an Barreserven. Durch den Abbau unserer Nettoverschuldung um 55% auf 1,9 Milliarden Euro verfügen wir über eine robuste Bilanz. Mit den Erlösen aus dem Börsengang von talabat haben wir eine noch größere finanzielle Flexibilität und die Möglichkeit, unsere Kapitalstruktur durch den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen weiter zu stärken.”

Ausblick: GJ 2025

Delivery Hero erwartet im Geschäftsjahr 2025 anhaltendes Wachstum, mit einer Steigerung seines GMV um 8-10%1 sowie einer Zunahme im Gesamtumsatz der Segmente um 17-19%1. Das bereinigte EBITDA wird 2025 voraussichtlich zwischen 975-1.025 Mio. Euro liegen, während der Free Cash Flow5 200 Mio. Euro übersteigen soll. Delivery Hero wird weiterhin in Technologie und Innovation investieren, um seine Position als führende globale Lieferplattform zu festigen und seine Profitabilität und den Cashflow auszubauen.

Delivery Hero – Prognose Geschäftsjahr 2025

GMV 8-10% YoY1 Gesamtumsatz der Segmente 17-19% YoY1 Bereinigtes EBITDA EUR 975-1.025 million Free Cash Flow EUR >€200m5

Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren Q4 und GJ 20243

Q4 2023 Q4 2024 FY 2023 FY 2024 EUR

million EUR

million EUR

million EUR

million GMV Konzern 11.299,1 12.818,2 45.275,2 48.754,0 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 6,7% 8,2% 6,8% 8,3% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) (0,5)% 13,4% 1,5% 7,7% Asien 6.325,5 5.618,3 25.354,2 23.407,4 MENA 2.673,1 3.706,8 9.959,3 12.825,9 Europa 2.044,1 2.384,6 7.510,0 8.878,7 Americas 256,4 1.108,6 2.451,7 3.642,0 Integrated Verticals 548,6 820,7 2.224,4 2.904,7 Gesamtumsatz der Segmente 2.674,7 3.518,2 10.463,2 12.796,4 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 15,7% 22,6% 15,7% 21,9% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 5,5% 31,5% 9,1% 22,3% Asien 968,6 1.049,5 3.729,3 4.071,9 MENA 742,9 1008,1 2.700,8 3.527,8 Europa 422,9 519,3 1.522,4 1.891,9 Americas 76,7 281,9 651,0 939,6 Integrated Verticals 533,1 752,6 2.162,1 2.709,8 Konzerninterne Verrechnungen4 (69,5) (93,2) (266,4) (344,5) Bereinigtes EBITDA 253,6 ~750,0 Bereinigtes EBITDA Marge % (GMV) 0,6% ~1,5%

Anmerkungen: Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen.

1GMV-Wachstum und Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern.

2Der Free Cash Flow nach alter Definition wird berechnet als bereinigtes EBITDA plus/minus Veränderungen im Working Capital (ohne Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten), abzüglich Steuern, Investitionsausgaben und Leasingverbindlichkeiten.

3Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien, Ghana, Libanon, und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

4Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

5Der Free Cash Flow nach neuer Definition wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations

ir@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

