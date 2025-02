Uniper erreicht Gewinnziele 2024 - Ausblick weniger rosig

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 2,6 Milliarden Euro erzielt. Damit liege man innerhalb der Prognose von 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro, teilte Uniper in Düsseldorf mit. Der um nicht-operative Effekte bereinigte Jahresüberschuss liege bei 1,6 Milliarden Euro und damit ebenfalls innerhalb des Ergebnisausblicks. Nähere Einzelheiten und weitere Geschäftszahlen für 2024 will das Unternehmen am 25. Februar veröffentlichen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet Uniper deutlich geringere Gewinne. So soll das bereinigte Ebitda zwischen 0,9 und 1,3 Milliarden Euro betragen, der bereinigte Jahresüberschuss 250 bis 550 Millionen Euro.

Uniper zählt zu den größten Energieunternehmen des Landes. Die Firma ist unter anderem größter Gashändler und Gasspeicherbetreiber. Der Bund ist verpflichtet, seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren. Das Bundesfinanzministerium hatte im September erklärt, dass Uniper vor allem über Aktienverkäufe auf dem Kapitalmarkt wieder in private Hände kommen soll./tob/DP/jha