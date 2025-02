Uniper rechnet 2025 mit Ergebnisrückgang

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Ergebnisrückgang.

2025 peile Uniper ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 0,9 bis 1,3 Milliarden Euro an und einen bereinigten Nettogewinn von 250 bis 550 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. 2024 erzielte Uniper nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes Ebitda von 2,6 Milliarden Euro, das innerhalb des Ergebnisausblicks von 2,5 bis 2,8 Milliarden Euro liegt. Der bereinigte Nettogewinn betrage 1,6 Milliarden Euro und liege damit innerhalb des Ergebnisausblicks von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro. Den kompletten Jahresbericht wollen die Düsseldorfer am 25. Februar vorlegen.

