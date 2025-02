Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 17.02.2025 / 10:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Empfehlung: Kaufen seit: 17.02.2025 Kursziel: 22,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA FORTEC senkt Guidance und verschiebt Mittelfristziel FORTEC Elektronik hat jüngst vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2024/2025 berichtet und angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds sowohl die kurzfristigen als auch die mittelfristigen Ziele angepasst. Umsatzrückgang in Q2, jedoch leichter Zuwachs gegenüber Q1: In H1 2024/2025 erzielte FORTEC Umsatzerlöse i.H.v. rund 36 Mio. EUR, was einem Rückgang zum Vorjahr von rund 23% entspricht. Zwar setzte sich das Minus in Q2 mit ca. 9% yoy auf 18,5 Mio. EUR fort, doch fiel der Rückgang im Vergleich zu Q1 (-34,2% yoy) bereits deutlich geringer aus und gegenüber dem Auftaktquartal wurde ein moderater Zuwachs erzielt (+5,8% qoq). Auch zeigte sich der Auftragsbestand per 31. Dezember 2024 mit 56,0 Mio. EUR (-2,1% vs. 30.09.) weitestgehend stabil. Nichtsdestotrotz zeichnet sich laut Vorstand ab, dass das zweite Halbjahr aufgrund 'der anhaltenden konjunkturellen Schwäche und der akuten geopolitischen Herausforderungen' anders als zunächst angenommen die Entwicklung in H1 nicht kompensieren kann. Daher erwartet FORTEC für das Gesamtjahr nun einen Konzernumsatz zwischen 80,0 und 95,0 Mio. EUR (bisher: 95,0 Mio. EUR bis 110 Mio. EUR). Darüber hinaus wurde das mittelfristige Umsatzziel von 120,0-130,0 Mio. EUR von 2026 auf 2030 verschoben. Das Erreichen der Zielbandbreite hatten wir in unseren bisherigen Prognosen aber ohnehin erst für 2029 erwartet. Ergebnisziel gesenkt, Mittelfristziel verschoben: Auch ergebnisseitig wurde die FY-Guidance entsprechend auf ein Konzern-EBIT zwischen 4,0 und 6,0 Mio. EUR (zuvor: 6,0 bis 8,0 Mio. EUR) reduziert. In Q2 2024/2025 lag das EBIT mit ca. 0,4 Mio. EUR zwar anders als in Q1 (-0,2 Mio. EUR) wieder leicht über dem Break Even, doch ebenfalls unter Vorjahr (1,0 Mio. EUR). Der oberhalb des schwachen operativen Ergebnisses rangierende Periodenüberschuss von rund 0,5 Mio. EUR in Q2 verdeutlicht jedoch, dass das Unternehmen nach wie vor eine äußerst starke Finanzposition aufweist. FORTECs schwache operative Performance hat u.E. weniger unternehmensspezifische Ursachen, sondern beruht auf einem zurzeit sehr schwachen Marktumfeld insbesondere für die deutsche Elektronikindustrie. So gingen laut Branchenverband ZVEI in 2024 die Auftragseingänge um 9,6% yoy zurück (Inland: -12,9% yoy; Ausland: -6,6% yoy). Im Dezember sanken die Bestellungen sogar um 19,5% yoy, was u.a. auf erhöhte Unsicherheiten im Zuge der zweiten Trump-Präsidentschaft zurückzuführen sein dürfte. Vor diesem Hintergrund steht FORTEC nach Aussage der CEO 'aktuell in noch engerem Austausch mit den Kunden, um gemeinsame Strategien zu entwickeln, trotz anstehender Strafzölle und bestehender Sanktionslisten, die Lieferfähigkeit, wenn nötig auch mit alternativen Produkten, sicherzustellen.' Dies bezieht sich u.E. insbesondere auf den Bezug von Displays und anderer Elektronikbauteile chinesischer Hersteller. Fazit: FORTECs operative Schwächephase ist ausgeprägter als zunächst angenommen. Für den Mid-Point der neuen Umsatzguidance wäre in H2 bereits wieder deutliches Wachstum von rund 8% yoy vonnöten, was aus heutiger Sicht ambitioniert, aber mit einem im Rahmen der HV kommunizierten Januar-Umsatz von rund 10 Mio. EUR nicht unmöglich erscheint. Nichtsdestotrotz positionieren wir uns am unteren Ende der Zielspanne und auch für 2025/2026 ff. deutlich vorsichtiger. Allerdings erachten wir FORTEC nach wie vor als attraktives langfristiges Value-Investment mit einer attraktiven Dividendenrend 