EQS-News: The NAGA Group: Research Update von SMC verfügbar – „KAUFEN“-Empfehlung bestätigt und Kursziel angepasst

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Research Update

The NAGA Group: Research Update von SMC verfügbar – „KAUFEN“-Empfehlung bestätigt und Kursziel angepasst



19.02.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group: Research Update von SMC verfügbar – „KAUFEN“-Empfehlung bestätigt und Kursziel angepasst



SMC Empfehlung KAUFEN

(unverändert) Kursziel (in EUR) 1,70

(unverändert) Aufwärtspotenzial (Schlusskurs EUR 0,63) 170 %



Hamburg, 19. Februar 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) wird im neuesten Research Update von SMC unverändert mit „KAUFEN“ (unverändert) und einem Kursziel von EUR 1,70 (unverändert) empfohlen. Basierend auf einem Xetra-Schlusskurs von EUR 0,63 am 18. Februar 2025 wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 170 % zugeschrieben.

Die Analysten betonen insbesondere die Umstellung auf eine einheitliche Technologie-Plattform und eine Ein-Marken-Strategie als starke Basis für dynamisches Wachstum und deutliche Margensteigerungen. Darüber hinaus wird die signifikante strukturelle Verschlankung hervorgehoben, die zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt hat, sowie die Optimierung von Prozessen und Serviceangeboten durch die Einstellung unrentabler Aktivitäten.

Klicken Sie hier, um darauf zuzugreifen.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

19.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Suhrenkamp 59 22335 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2088385

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2088385 19.02.2025 CET/CEST