Silberpreis: Handelskonflikt weiter im Blick – Fed-Mitschriften werfen Schatten voraus

Für Silberanleger dürften in der neuen Handelswoche insbesondere die geldpolitischen Entwicklungen verstärkt auf Interesse stoßen. Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in der Vorwoche bleiben die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA zunächst gedämpft. Dennoch könnte die Furcht vor einem globalen Handelskrieg Investoren immer wieder in das Edelmetall flüchten lassen. Auch aus charttechnischen Gesichtspunkten bleibt der Verbleib oberhalb von 30 Dollar zunächst positiv zu bewerten.

„FOMC-Minutes“ werden am Mittwochabend veröffentlich – Anleger hoffen auf Zinssenkungssignale

Im Blick der Anleger stehen zur Wochenmitte die im Jargon sogenannten „FOMC-Minutes“, welche um 20:00 Uhr publik werden. In diesem Zusammenhang dürften die geldpolitischen Entwicklungen schon spätestens am Mittwoch verstärkt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

In der vergangenen Handelswoche waren es die US-Inflationsdaten, welche die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen dämpften.

Die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel legten im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0 Prozent zu und damit stärker als gedacht (2,9 Prozent). Für die Kernrate der Teuerung ging es im gleichen Zeitraum um 3,3 Prozent aufwärts, nachdem im Vorfeld mit einer Rate von 3,1 Prozent gerechnet wurde.