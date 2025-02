Trump: Treffen mit Putin wahrscheinlich noch in diesem Monat

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Palm Beach, Florida (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hält ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin noch in diesem Monat nach eigenen Angaben für wahrscheinlich. Dies betonte er am Dienstagabend (Ortszeit) am Ende einer Pressekonferenz in seinem Club Mar-a-Lago in Palm Beach auf die Frage, ob er noch vor Ende des Monats mit Putin zusammentreffen werde.

Es war das erste Mal, dass Trump sich seit der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen einer US-Delegation und Russland über die Ukraine zu dem Thema äußerte. US-Außenminister Marco Rubio, der Reporter zuvor über die amerikanisch-russischen Gespräche in Riad informierte, sagte jedoch, dass die beiden Seiten noch keinen Termin für ein Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin zum Thema Ukraine festgelegt hätten.

Der US-Präsident wies auf der Pressekonferenz die Sorgen der Ukraine zurück, sie könnten von den Friedensgesprächen mit Russland ausgeschlossen werden. Die Regierung in Kiew hätte viel früher Verhandlungen aufnehmen und vor Jahren ein Abkommen schließen sollen, sagte Trump vor der Presse: "Heute habe ich gehört: 'Oh, wir wurden nicht eingeladen' Nun, ihr seid seit drei Jahren dort, ihr hättet es beenden sollen. Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können", so Trump. Er selbst glaube, er habe die Macht den Krieg in der Ukraine zu beenden, sagte er über die derzeitigen Vermittlungsbemühungen der USA.

Trump rügte auch seinen Vorgänger Joe Biden für seinen Umgang mit der Ukraine. Zudem erklärte er, die Ukraine solle Wahlen abhalten. "Das ist kein Vorschlag von Russland, sondern ein Vorschlag, der von mir und von vielen anderen Ländern kommt", sagte er. Er habe zudem nichts dagegen, wenn europäische Länder Friedenstruppen in die Ukraine schicken wollten. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs haben die Entsendung von Friedenstruppen bereits erörtert, um der Ukraine im Falle eines Friedensabkommens Sicherheitsgarantien zu geben.

