ZEW-Index überrascht positiv

ZEW-Index steigt kräftig

Empire Manufacturing verbessert

Ukraine-Gespräche in Riad

Trump kündigt Auto-Zölle an

Die gestern veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland stiegen von 10,3 auf 26,0 Punkte. Damit kletterte der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung erhobene Index deutlich stärker nach oben als von Analysten erwartet. ZEW-Präsident Achim Wambach begründete die verbesserten Erwartungen unter anderem mit Hoffnungen auf eine handlungsfähige neue Bundesregierung. Auch die Einschätzung der Lage hat sich leicht verbessert, und zwar von -90,4 auf -88,5 Zähler. Damit wird die Lage aber nach wie vor als sehr schlecht beurteilt.Auch in den USA überraschte der Empire State Manufacturing Index positiv. Anstatt der erwarteten 0,0 Punkte kletterte der Konjunkturindex von -12,6 auf 5,7 Zähler nach oben in den expansiven Bereich. Allerdings blickten die befragten Unternehmen weniger optimistisch in die Zukunft als noch in der Januar-Umfrage. Außerdem gab es Daten vom US-Immobilienmarkt. Nach Angaben der National Association of Home Builders (NAHB) hat sich die Stimmung in diesem Monat unerwartet weiter verschlechtert. Der NAHB-Wohnungsmarktindex sank um 5 Zähler und erreichte mit 42 Punkten das niedrigste Niveau seit September.Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen kletterten gestern auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Bereits zum Wochenbeginn belastete die Erwartung steigender Verteidigungsausgaben in Europa die länger laufenden Anleihen, die entsprechenden Renditen waren deutlich höher als noch am vergangenen Freitag. Rüstungsaktien profitierten von der Aussicht auf höhere Militärausgaben. Gestern richteten sich die Augen auf die saudische Hauptstadt Riad. Dort trafen die Außenminister der USA und Russlands zusammen, um über die Beendigung des Ukraine-Krieges zu beraten. Weder die Ukraine noch deren europäische Verbündete saßen dabei mit am Verhandlungstisch. Russland forderte, dass die NATO eine Mitgliedschaft der Ukraine in ihrem Verteidigungsbündnis auch künftig ausschließen solle. Zudem lehnt Russland die Stationierung von NATO-Truppen zur Friedenssicherung in der Ukraine ab. Von Eingeständnissen Russlands war hingegen nicht die Rede.Heute dürften die Finanzmarktteilnehmer zunächst die Ankündigung weiterer Zölle durch Donald Trump verarbeiten. Der US-Präsident stellte neue Zölle auf den Import von Autos, Halbleitern und Arzneimitteln in Höhe von ungefähr 25 % in Aussicht. Dies würde die exportorientierte deutsche Automobilindustrie hart treffen. Näheres will Trump Anfang April bekannt geben. Die Daten des heutigen Handelstags zum Immobilienmarkt in den USA werden da wohl wieder in den Hintergrund treten. Wir prognostizieren sowohl für die Zahl der Neubaubeginne als auch der Baugenehmigungen einen etwas geringeren Wert als im Vormonat.